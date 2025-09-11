Pour la rentrée : Windows 11 est à 13€ sur Godeal24 !

Si votre PC actuel est instable, avec une version obsolète d’Office et un système d’exploitation vieux de dix ans, c’est le moment de changer ça, sans exploser votre budget.

Si votre PC actuel est instable, avec une version obsolète d’Office et un système d’exploitation vieux de dix ans, c’est le moment de changer ça, sans exploser votre budget. Profitez des promotions de la rentrée de Godeal24 pour réaliser des économies importantes sur Microsoft Office et Windows. C’est l’occasion de mettre à niveau les outils que vous utilisez au quotidien.

Pour seulement 31,25€ (au lieu de 249€ – prix officiel), obtenez une licence à vie de MS Office Professionnel 2021 en un seul achat. Il ne s’agit pas d’une version limitée ou allégée : vous obtenez la suite professionnelle complète : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access, Teams et OneNote.

Que vous traitiez des factures, rédigiez des rapports, créiez des présentations ou gériez des données, cette suite est conçue pour accompagner les professionnels de tous niveaux. Et comme il s’agit d’une licence à vie, vous n’êtes pas coincé dans un cycle d’abonnement. Installez-la une fois et utilisez-la pour toujours. La suite est disponible dans toutes les langues. Vous bénéficierez également de liens de téléchargement instantanés, de clés de licence et d’un service client gratuit. Si vous utilisiez d’anciennes versions ou changiez d’application gratuite, c’est l’occasion de mettre à niveau votre configuration et de la posséder.

Equipez votre PC avec une licence à vie de MS Office 2021

MS Office 2024 Home and Business pour MAC et PC à 139.99€ (au lieu de 299€)

Utilisez-vous toujours votre PC sur ce système d’exploitation obsolète ? C’est peut-être le moment idéal pour enfin mettre à niveau les performances de votre appareil, car le dernier système d’exploitation, Windows 11 Pro, est maintenant à 13,25€ sur Godeal24 (au lieu de 199€ chez Microsoft)

Windows 11 Pro est une refonte complète. La nouvelle interface élégante est propre, moderne et facile à naviguer, vous passez donc moins de temps à chercher des choses et plus de temps à faire les choses. Vous bénéficierez également de sérieuses mises à niveau de sécurité, notamment des connexions biométriques, un cryptage avancé et un contrôle intelligent des applications pour vous aider à protéger vos données contre les intrusions indésirables. De plus, l’assistant IA Copilot intégré est là pour répondre aux questions, résumer des pages Web, générer du texte ou des images, et même suggérer du code pendant que vous tapez.

Mettez à jour votre PC vers la dernière version de Windows 11 dispo dès 10€

Obtenez un bundle économique avec 62% de remise avec le code promo GG62

Jusqu’à 50% de remise sur Windows Server avec le code promo GG50

Achetez en quantité à prix réduit



Pourquoi faire confiance à Godeal24 ?

✅ Livraison numérique instantanée

✅ Licences Microsoft 100% authentiques

✅ Note TrustPilot de 98% Excellent

✅ Assistance client 24h/24 et 7j/7

