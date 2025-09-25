French Days : Windows 11 est bradé à 13€ sur Godeal24 !

Cette semaine, Godeal24 brade ses licences logiciels à l’occasion du French Days 2025. Pour l’occasion, Windows 11 est dispo à 13€ et Office 2021 à 31,25€.

Posséder des licences à vie pour des logiciels essentiels vous apporte tranquillité d’esprit et sécurité, sachant qu’ils vous appartiennent et qu’ils ne disparaîtront pas pas du jour au lendemain. Microsoft Office et Windows 11 Pro vous offrent un contrôle et une efficacité sans les coûts récurrents et exorbitants des abonnements.

Cette semaine, vous pouvez profiter de tarifs spéciaux sur Godeal24 pour tous ces logiciels pendant les French Days 2025. A l’occasion de cet événement, MS Office Professionnel 2021 est disponible au prix d’achat unique de 31,25€ (au lieu de 249€ habituellement). Microsoft Office Professionnel 2021 comprend Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher et Access, vous offrant tout ce dont vous avez besoin pour accomplir vos tâches personnelles et professionnelles. Grâce à son interface basée sur un ruban, vous pouvez créer des documents et des présentations en toute simplicité. Cette licence à vie signifie que vous ne serez pas affecté par les interruptions de service ou les renouvellements d’abonnement, ce qui vous offre de sérieuses économies à long terme.

Pour information, le support et les mises à jour de Microsoft Office 2016 et 2019 prendront fin en octobre 2025. C’est donc le moment idéal pour passer à Office 2021. Pour une installation fluide, il est recommandé de mettre à jour le système d’exploitation de votre PC vers au moins Windows 10 ou Windows 11.

Installez sur votre PC avec une licence à vie de MS Office 2021

MS Office 2024 Home and Business pour MAC et PC à 139.99€ (au lieu de 299€)

Alors que Microsoft se prépare à mettre fin au support de Windows 10, c’est le moment idéal pour passer à Windows 11 Pro et protéger votre ordinateur. Windows 11 Pro est également en promotion pour seulement 13,25€ sur Godeal24 (au lieu de 199€ chez Microsoft).

Windows 11 Pro présente des améliorations à tous les niveaux, des jeux aux fonctionnalités de base comme la navigation dans les onglets. Vous bénéficiez du chiffrement des appareils BitLocker, de la virtualisation Hyper-V, de l’accès au Bureau à distance et d’outils avancés pour la productivité et la sécurité. Que vous jouiez, codiez ou exécutiez plusieurs machines virtuelles, Windows 11 Pro vous offre plus de contrôle en coulisses. Vous bénéficierez même de Copilot, un assistant IA optimisé par GPT4 Turbo, pour rendre votre journée de travail plus fluide.

Mettez à jour vers le dernier Windows 11 à partir de 10€

Craquez pour un bundle économique avec 62% de remise grâce au code promo GG62

Obtenez jusqu’à 50% de réduction sur Windows Server grâce au code promo GG50

Des licences en quantité à petits prix

