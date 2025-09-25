Pour les French Days : Windows 11 est bradé à 13€ sur Godeal24 !

Cette semaine, Godeal24 brade ses licences logiciels à l’occasion du French Days 2025. Pour l’occasion, Windows 11 est dispo à 13€ et Office 2021 à 31,25€.

Posséder des licences à vie pour des logiciels essentiels vous apporte tranquillité d’esprit et sécurité, sachant qu’ils vous appartiennent et qu’ils ne disparaîtront pas pas du jour au lendemain. Microsoft Office et Windows 11 Pro vous offrent un contrôle et une efficacité sans les coûts récurrents et exorbitants des abonnements.

Cette semaine, vous pouvez profiter de tarifs spéciaux sur Godeal24 pour tous ces logiciels pendant les French Days 2025. A l’occasion de cet événement, MS Office Professionnel 2021 est disponible au prix d’achat unique de 31,25€ (au lieu de 249€ habituellement). Microsoft Office Professionnel 2021 comprend Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher et Access, vous offrant tout ce dont vous avez besoin pour accomplir vos tâches personnelles et professionnelles. Grâce à son interface basée sur un ruban, vous pouvez créer des documents et des présentations en toute simplicité. Cette licence à vie signifie que vous ne serez pas affecté par les interruptions de service ou les renouvellements d’abonnement, ce qui vous offre de sérieuses économies à long terme.

Pour information, le support et les mises à jour de Microsoft Office 2016 et 2019 prendront fin en octobre 2025. C’est donc le moment idéal pour passer à Office 2021. Pour une installation fluide, il est recommandé de mettre à jour le système d’exploitation de votre PC vers au moins Windows 10 ou Windows 11.

Installez sur votre PC avec une licence à vie de MS Office 2021

Alors que Microsoft se prépare à mettre fin au support de Windows 10, c’est le moment idéal pour passer à Windows 11 Pro et protéger votre ordinateur. Windows 11 Pro est également en promotion pour seulement 13,25€ sur Godeal24 (au lieu de 199€ chez Microsoft).

Windows 11 Pro présente des améliorations à tous les niveaux, des jeux aux fonctionnalités de base comme la navigation dans les onglets. Vous bénéficiez du chiffrement des appareils BitLocker, de la virtualisation Hyper-V, de l’accès au Bureau à distance et d’outils avancés pour la productivité et la sécurité. Que vous jouiez, codiez ou exécutiez plusieurs machines virtuelles, Windows 11 Pro vous offre plus de contrôle en coulisses. Vous bénéficierez même de Copilot, un assistant IA optimisé par GPT4 Turbo, pour rendre votre journée de travail plus fluide.

Mettez à jour vers le dernier Windows 11 à partir de 10€

Craquez pour un bundle économique avec 62% de remise grâce au code promo GG62

Obtenez jusqu’à 50% de réduction sur Windows Server grâce au code promo GG50

Des licences en quantité à petits prix

Pourquoi faire confiance à Godeal24 ?

✅ Livraison numérique instantanée
✅ Licences Microsoft 100% authentiques
✅ Note TrustPilot de 98% Excellent
✅ Assistance client 24h/24 et 7j/7
Contactez Godeal24 : service@godeal24.com

  1. metal injection molding

    Cet article est vraiment utile pour qui veut économiser sur ses logiciels informatiques ! Les tarifs sont très concurrentiels, surtout pour les bundles Windows 11 + Office. Japprécie particulièrement le rappel sur la fin du support de Windows 10 et loffre sur Windows 11 Pro, avec Copilot. Par contre, javoue un peu dubitatif sur la fiabilité à long terme de ces licenses à vie proposées à ces prix si bas. Bonne initiative pour les lots de clés, mais attention au risque de duplicité. Sinon, cest une mine dinfos pour les French Days !

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 140.0.7339.208

Sebastien

Opera One 122.0.5643.51

iTunes 12.13.8 (64-bit)

Thunderbird 143.0 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Pour les French Days : Windows 11 est bradé à 13€ sur…

Sebastien

Le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World à bon prix durant les…

Le disque dur portable WD Elements 5 To est bradé à 117€ durant les…

Le SSD Samsung 990 EVO Plus 2 To est à prix cassé durant les French…

