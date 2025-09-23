Profitez de 4 mois offerts sur les forfaits mobiles de La Poste Mobile

L’opérateur La Poste Mobile propose actuellement une promotion intéressante. Pour toute souscription à l’un de ses forfaits mobile les quatre premiers mois sont offerts jusqu’au 27 septembre 2025

Sebastien
L’opérateur La Poste Mobile propose actuellement une promotion intéressante. Pour toute souscription à l’un de ses forfaits mobile les quatre premiers mois sont offerts jusqu’au 27 septembre 2025. Ce sont des forfaits sans engagement qui comprennent de 100 Mo à 300 Go de DATA afin de contenter aussi bien les utilisateurs occasionnels que les gros consommateurs de données. A noter que les formules incluent également les appels en illimité en France et dans les DOM/COM ainsi que les SMS et MMS illimités. Une enveloppe de données (de 100 Mo à 35 Go suivant les forfaits) est également utilisables à l’étranger.

Quatre forfaits sont disponibles :

Profitez de 4 mois offerts sur les forfaits La Poste Mobile

Les quatres premiers mois sont offerts, ensuite les tarifs sont les suivants :

Précisons que les forfaits 4G de 130 et 200 Go peuvent basculer sur le réseau 5G moyennant 5€/mois supplémentaire. Par ailleurs, l’offre des 4 mois offerts est valable jusqu’au samedi 27 septembre 2025.

