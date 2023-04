Bon Plan : le récap des forfaits 4G et 5G en promotion

Les forfaits mobiles évoluent régulièrement chez les opérateurs. Et il y a souvent des promotions qui permettent d’obtenir des formules à des tarifs très abordables. Les forfaits 4G, tout comme les forfaits 5G sont concernés par ces offres promotionnelles.

Le but de cet article est de faire le point sur les promotions qui sont valables actuellement. Par exemple, en ce moment on peut se procurer des forfaits 4G intéressants avec une quantié de DATA comprise entre 30 à 200 Go : ls tarifs oscillent entre 6,99€ à 20,99€ par mois en fonction de la quantité de DATA souhaitée. En ce qui concerne les forfaits 5G, on peut obtenir des abonnements 5G à partir à partir de 12,99€ par mois.

Chez la plupart des opérateurs, différents forfaits comprenant plus ou moins de DATA sont disponibles. Cela permet aux utilisateurs d’opter pour la formule qui correspond le mieux à leurs besoins et à leur budget.

Petit rappel :

Lors de la souscription à un nouveau forfait, vous avez la possibilité d’obtenir un nouveau numéro de téléphone ou de conserver votre numéro de téléphone actuel. Pour se faire, vous devez avoir à disposition le numéro RIO de votre ligne, vous l’obtiendrez en contactant le 3179 par SMS ou par téléphone.

Dernière mise à jour des offres : le 14/04/2023

En ce moment, CDiscount Mobile propose 3 forfaits en promo :

forfait 4G – 30 Go de DATA à 6,99€ par mois – 8 Go pour Europe / DOM.

forfait 4G – 70 Go de DATA à 8,99€ par mois – 12 Go pour Europe / DOM.

forfait 5G – 150 Go de DATA à 12,99€ par mois – 25 Go pour Europe / DOM.

Promo valable jusqu’à une date indéterminée. Carte SIM facturée 10€.

De son côté, l’opérateur RED by SFR dispose de 5 forfaits en promotion :

forfait 4G – 1 Go de DATA à 6,99€ par mois – 1 Go pour Europe / DOM.

forfait 4G – 10 Go de DATA à 9,99€ par mois – 10 Go pour Europe / DOM.

forfait 4G – 100 Go de DATA à 13,99€ par mois – 19 Go pour Europe / DOM.

forfait 4G – 200 Go de DATA à 17,99€ par mois – 24 Go pour Europe / DOM.

forfait 5G – 100 Go de DATA à 16,99€ par mois – 19 Go pour Europe / DOM.

forfait 5G – 200 Go de DATA à 20,99€ par mois – 24 Go pour Europe / DOM.

Promo valable jusqu’à une date indéterminée. Carte SIM facturée 10€.

L’opérateur Bouygues Telecom propose 4 forfaits :

forfait 4G – 1 Go de DATA à 6,99€ par mois – 1 Go pour Europe / DOM.

forfait 4G – 20 Go de DATA à 11,99€ par mois – 14 Go pour Europe / DOM.

forfait 4G – 100 Go de DATA à 13,99€ par mois – 20 Go pour Europe / DOM.

forfait 4G – 200 Go de DATA à 17,99€ par mois – 25 Go pour Europe / DOM.

forfait 5G – en option sur les forfaits (+3€/mois)

forfait 5G – en option sur les forfaits (+3€/mois)



Promo valable jusqu’à une date indéterminée. Carte SIM facturée 10€.

De son côté, l’opérateur SOSH propose 2 formules en série limitée :

forfait 4G – 1 Go de DATA à 7,99€ par mois – 1 Go pour Europe / DOM.

forfait 4G – 130 Go de DATA à 15,99€ par mois – 20 Go pour Europe / DOM.

Promo valable jusqu’à une date indéterminée. Carte SIM facturée 10€.

Chez La Poste Mobile deux forfaits sont dispo :

forfait 4G – 60 Go de DATA à 10,99€ par mois – 12 Go pour Europe / DOM.

forfait 4G – 120 Go de DATA à 14,99€ par mois – 20 Go pour Europe / DOM.

Promo valable jusqu’à une date indéterminée. Carte SIM facturée 10€.

Source : MonPetitForfait.com