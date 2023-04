Les jeux Mordhau et Second Extinction sont offerts sur l’Epic Games Store

Comme tous les jeudis après-midi, il est l’heure d’aller fait un tour sur l’Epic Games Store pour découvrir si des jeux sont offerts cette semaine sur le célèbre store en ligne. Et effectivement, la boutique d’Epic Games nous propose deux jeux gratuits à télécharger sans débourser le moindre centime. Cette semaine il s’agit de Mordhau, un jeu d’action et de Second Extinction, un FPS dans lequel vous devez combattre des dinosaures.

MORDHAU est un slasher médiéval multijoueur. Créez votre mercenaire et participez à des conflits brutaux, où vous prendrez part à des combats palpitants, des sièges de château, des charges militaires et bien plus encore.

Une carte immense. Des dinosaures démesurés. De l’artillerie lourde. Vous et vos amis serez confrontés à un niveau de menace sans cesse différent. Second Extinction est un FPS en co-op en ligne qui ne manque pas de mordant.