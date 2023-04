ADATA dévoile un disque dur et une clé usb qui se veulent « écolo »

Le constructeur ADATA semble se soucier de l’écologie puisqu’il vient de présenter une nouvelle gamme de produits qui se veut plus respectueuse de l’environnement. Pour le moment, le fabricant ne propose que deux produits « verts » mais sa gamme « Eco Friendly » devrait s’étoffer dans les semaines qui viennent..

Pour l’instant, ADATA propose dans cette gamme : un disque dur portable : le HC300 ECO et une clé usb baptisée UC310 ECO.

Pour ces deux dispositifs, ADATA met en avant le fait que leur boîtier est conçu à 35% à base de plastique recyclé ce qui aurait pour effet de réduire de 48% les émissions de CO2 pour leur fabrication. De plus, les matériaux utilisés pour fabriquer le boîtier proviennent d’un seul endroit, réduisant ainsi autant que possible l’empreinte carbone du produit.

Le constructeur précise également que des efforts ont également été fait au niveau de l’emballage des produtis puisque des matériaux en papier respectueux de l’environnement ont été utilisés. L’emballage a d’ailleurs été certifié FSC (Forest Stewardship Council) car le procédé utilisé réduit considérablement les émissions de dioxyde de carbone, la consommation d’eau et l’énergie.

Bref.. les HC300 ECO et UC310 ECO se veulent plus écolo que les produits traditionnels, ce qui n’est finalement pas une mauvaise chose quand on sait que les produits informatique et high tech sont parmi les plus polluants au monde.

On notera toutefois que le fabricant ne parle que de l’emballage et du boîtier en plastique. Ni l’intéreeur du produit, ni l’électronique ne sont abordés. Quitte à être transparent : on aurait aimé savoir comment et où ont été fabriqués le disque dur HC300 ECO et la clé usb UC310 ECO.

ADATA HC300 ECO

Sur le plan technique, le HC300 ECO est un disque dur portable de couleur vert. Il mesure 125,7 x 80,5 x 10,3mm et pèse 133 grammes. Le disque dur dispose d’un connecteur USB qui répond à la norme USB 3.2 Gen1 à 5 Gb/s.

Le HC300 ECO est décliné en deux variantes qui offre une capacité de stockage de 1 et 2 To. Pour l’instant, on ne connaît pas les débits proposés. Mais on sait que le disque dur est couvert par une garantie de trois ans. Il sera commercialisé sous peu dans l’hexagone.

ADATA UC310 ECO

La clé usb UC310 ECO est une clé usb compacte. Comme le disque dur HC300 ECO, elle est équipée d’un boîtier de couleur vert en plastique recyclé.

La UC310 ECO est une clé usb capless c’est à dire qu’elle ne possède pas de capuchon pour protéger le connecteur usb puisque celui-ci est rétractable. Le connecteur coulisse à l’intérieur de la clé usb pour se ranger.

La UC310 ECO est proposée en trois capacités de stockage : 64 Go, 128 Go et 256 Go. La clé sera disponible prochainement. ADATA annonce qu’elle sera commercialisée à partir du mois de mai prochain.