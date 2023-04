Seagate se veut plus vertueux, son disque Ultra Touch HDD est plus « écolo »…

Tout comme ADATA avec ses produits « Eco Friendly », le fabricant Seagate propose un disque dur qui se veut un peu plus respectueux de l’environnement. Et pour se faire : le disque dur Ultra Touch HDD de Seagate est composé à 30% de matériaux recyclés et son emballage est annoncé comme étant 100% recyclable.

Le disque dur Seagate Ultra Touch HDD est un modèle portable qui mesure ‎115 x 80 x 13 mm et pèse 170 grammes. Il existe en deux coloris : gris ou blanc et il est décliné en trois capacités de stockage : 2 To, 4 To et 5 To en fonction des besoins de chacun. A noter qu’il est doté d’un port USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 à 5 Gb/s.

Au niveau de la sécurité, sachez qu’il il est possible de protéger l’accès aux données par mot de passe et il est possible de chiffrer matériellement les données en AES 256-bit afin de garder précieusement ses fichiers en lieu sûr.

Par contre attention : écologie ne rime pas avec économie… En effet, les disques durs Seagate Ultra Touch HDD semblent assez onéreux puisqu’il faut débourser 123€ pour le modèle 2 To, 173€ pour le modèle 4 To et pas moins de 200€ pour la plus grande capacité de stockage : 5 To.