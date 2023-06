Bon Plan : les SSD Crucial MX500 de 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To à petits prix

Le Crucial MX500 est un SSD au format 2,5 pouces qui a une bonne réputation et qui offre de bonnes performances. Les SSD Crucial MX500 sont équipés d’un contrôleur Silicon Motion SM2258 et ils embarquent de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Les SSD offrent des taux de transferts de 560 Mo/s en lecture et de 510 Mo/s en écriture, et jusqu’à 95.000 iOPS et 90.000 iOPS en lecture/écriture 4k aléatoires.

Aujourd’hui, l’ensemble de la gamme MX500 est en promotion sur Amazon.fr

A noter qu’on déjà eu l’occasion d’examiner les modèles 500 Go et 1 To sur Bhmag. Voilà notre test du Crucial MX500 de 500 Go et notre test du MX500 1 To.