Où se former au logiciel Power BI ?

Power BI est un logiciel de Business Intelligence développé par Microsoft. Il est conçu pour aider les entreprises à collecter, analyser et visualiser leurs données de manière interactive et efficace. En raison de ses multiples fonctionnalités, son utilisation est aujourd’hui essentielle, notamment pour les sociétés qui souhaitent bien exploiter leurs informations.

Seulement, pour profiter pleinement de ses avantages, il est nécessaire de suivre une formation de qualité. Où peut-on alors acquérir ces compétences ? On vous en parle.

Les cours officiels de Microsoft

Microsoft propose une série de cours officiels conçus spécifiquement pour les personnes souhaitant se former à Power BI. Élaborés par des experts de l’entreprise, ils offrent un contenu complet et structuré pour guider tout au long du parcours.

Les cours de Microsoft présentent également de nombreux avantages. En effet, parce qu’ils sont créés par les développeurs du logiciel eux-mêmes, les apprenants bénéficient d’une couverture complète des fonctionnalités de Power BI. De plus, les notions sont régulièrement mises à jour pour refléter les dernières évolutions du programme.

Par ailleurs, il convient de notifier que les conditions d’accès au cours sont relativement simples. En réalité, il suffit de se rendre sur le site web de Microsoft Learning pour y trouver une liste complète des cours disponibles, avec des descriptions détaillées et des prérequis éventuels.

Outre cette option, il est aussi possible de s’initier directement chez un partenaire officiel de Microsoft Power BI. D’ailleurs, cette formule est la plus recommandée, car elle permet une approche plus personnalisée et plus flexible. Ainsi, si vous envisagez de vous faire former au Power BI, n’hésitez pas à vous diriger vers de telles structures, notamment chez Mype Consulting. Vous y aurez même la possibilité de choisir entre des cours en ligne ou en présentiel.

Les plateformes d’apprentissage en ligne

En plus des cours officiels de Microsoft, il existe de nombreuses plateformes d’apprentissage en ligne qui proposent des formations sur Power BI. Elles dispensent souvent une variété de cours créés par des experts indépendants, ce qui permet d’explorer différentes perspectives et approches.

Parmi les sites populaires offrant de tels enseignements, on peut citer Udemy, Coursera et LinkedIn Learning. Ces dernières proposent une vaste sélection de cours, allant des introductions de base à Power BI aux notions avancées axées sur des domaines spécifiques.

Cependant, notez que lors du choix d’une plateforme d’apprentissage en ligne, il est important de prendre en compte certains éléments pour trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins. Ainsi, en plus des critères conventionnels de sélection, assurez-vous toujours que le site que vous choisissez propose des cours actualisés et compatibles avec les dernières versions de Power BI.

Les ressources gratuites pour s’initier à Power BI

Si vous souhaitez vous familiariser avec Power BI à votre rythme, sans investir financièrement dans une formation, il existe également des ressources gratuites disponibles. Voici quelques options pour commencer :

Les tutoriels de sites web

De nombreux sites web proposent des tutoriels gratuits sur Power BI, qui guident étape par étape à travers les fonctionnalités du logiciel. Ces didacticiels sont généralement accompagnés d’illustrations pratiques et permettent ainsi d’apprendre les bases de Power BI de manière interactive.

Comme exemple de plateforme, il y a le site officiel de Power BI (PowerBI.com) qui propose une section dédiée aux tutoriels. On y retrouve habituellement une variété de vidéos organisées par niveau de difficulté et par catégorie, allant des concepts de base aux techniques avancées.

D’autres sites populaires, tels que Stack Overflow et Medium, regorgent aussi de tutoriels gratuits sur Power BI, créés par des experts et des passionnés qui partagent leurs connaissances.

Les chaînes YouTube dédiées à Power BI

YouTube constitue une excellente ressource pour les tutoriels sur Power BI. En effet, de nombreux créateurs de contenu y proposent des vidéos détaillées, des démonstrations pratiques et des astuces pour aider à maîtriser Power BI. Certaines chaînes de la plateforme sont même totalement dédiées à Power BI (« Guy in a Cube », « Avi Singh – PowerBIPro », etc.).

La communauté Power BI

La communauté Power BI (forums et groupes de discussion) représente une autre ressource précieuse pour ceux qui désirent se faire former au logiciel. En effet, elle offre un soutien et des opportunités de formation interactives.

En outre, il existe également des conférences organisées par des associations d’utilisateurs de Power BI, telles que le « Power Platform World Tour » et le « Power BI User Group Summit ». Ces événements offrent des présentations approfondies, des ateliers pratiques et des discussions animées par des professionnels de Power BI.