Des clés usb (soit disant) écolo chez Team Group

Après ADATA et Seagate, c’est maintenant au tour du fabricant Team Group de mettre sur le marché des produits qui se veulent un peu plus écolo, ou du moins un peu plus respectueux de l’environnement.

Le constructeur explique qu’avec sa dernière clé usb, la C175 ECO : « il vise à réduire l’utilisation de nouveaux plastiques, en donnant une seconde vie aux déchets plastiques grâce au recyclage et à la réutilisation ».

Et en effet, la C175 ECO est fabriquée à partir de 75% de plastiques recyclés post-consommation (PCR). Cette solution permet de réduire d’après le constructeur de 69% les émissions de carbone.

Vous aurez noté que les données fournies par Team Group concernent exclusivement le boîtier de la clé usb. On aurait aimé avoir un peu plus d’informations concernant cette clé usb qui se veut « verte ». Par exemple de où provient le PCB et les puces de NAND Flash qui la composent ? Où la clé a-t-elle été fabriquée ? Et par quel moyen de transport va-t-elle arriver en Europe et aux USA ?

Car si c’est une clé usb « écolo » qui est fabriquée en Chine et qui va voyager pendant plusieurs semaines dans un porte-conteneurs, on ne peut pas dire que ça soit très écolo tout ça … :/

En attendant d’en savoir plus, sachez que la clé C175 ECO de Team Group est de couleur verte, elle mesure 54,9 x 20,5 x 9,5 mm et pèse 9 grammes. Elle est proposée en quatre capacités de stockage : 64 Go, 128 Go, 256 Go et 512 Go.

La clé est équipée d’un port usb qui répond à la norme USB 3.2 Gen1 (5 Gbps). Le fabricant indique qu’elle offre des taux de transferts de 100 Mo/s en lecture.