Model T : une nouvelle clé usb signée Team Group

Team Group lance une nouvelle clé usb qui porte le nom de Model T. C’est une clé usb qui mesure 40 mm x 15 x 10 mm et pèse 8 grammes. La clé est totalement noire et se veut plutôt discrète.

Elle pourra être utilisée pour sauvegarder facilement ses données et les transporter un peu partout avec soi. La clé existe en quatre capacités : 64 Go, 128 Go, 256 Go et 1 To. La Model T est munie d’un port USB A à la norme USB 3.2 Gen1 (5 Gbps).

La clé Model T sera commercialisée prochainement aux USA et en Europe. Mais pour le moment on ne connait pas son prix de vente. La clé sera par contre garantie à vie. Et c’est probablement là sa seule originalité car le Modele T reste une clé assez classique dont les performances seront, elles aussi, très classiques.