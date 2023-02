ADATA Premium : un SSD M.2. NVMe pour PC et PS5

Déjà disponible en version 1 To et 2 To, le SSD ADATA Premium est maintenant proposé avec 4 To de stockage.

Déjà disponible en version 1 To et 2 To, le SSD ADATA Premium est maintenant proposé avec 4 To de stockage. C’est un SSD M.2. (2280) qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x – NVMe 1.4 et qui embarque un contrôleur Innogrit IG5236 couplé à de la mémoire NAND Flash 3D.

Le SSD peut être utilisé aussi bien sur PC que sur PS5 pour étendre la capacité de stockage de la console. En effet, le SSD d’ADATA répond aux spécifications annoncées par Sony.

Pour information, voilà les débits proposés par les trois SSD :

Premium 1 To : 7400 Mo/s en lecture, 5500 Mo/s en écriture (740/740K iOPS 4K)

Premium 2 To : 7400 Mo/s en lecture, 6700 Mo/s en écriture (750/750K iOPS 4K)

Premium 4 To : 7300 Mo/s en lecture, 6600 Mo/s en écriture (740/750K iOPS 4K)

Les SSD ADATA Premium de 1, 2 et 4 To sont annoncés avec une endurance respective de 740 To, 1.480 To et 2.960 To.

Les modèles 1 et 2 To sont déjà disponibles dans le commerce depuis quelques mois. Ils coûtent respectivement 174,99€ et 395,43€ sur Amazon.fr. Pour le moment, la version 4 To n’est pas encore disponible ni référéncée en ligne. Elle devrait arriver dans les semaines qui viennent à un tarif d’environ 850€