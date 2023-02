Aujourd’hui, le fabricant Western Digital annonce la mise sur le marché de disques durs externes My Book avec une capacité de 22 To.

Les disques durs exernes WD My Book offrent maintenant 22 To de stockage

Le constructeur Western Digital propose depuis quelques mois des disques durs internes d’une capacité de 22 To (Seagate aussi depuis janvier 2023). Chez Western Digital, ces disques internes font partis des gammes WD Gold (optimisés pour les datacenters), WD Red Pro (optimisés pour les NAS) et WD Purple Pro (optimisés pour la vidéo surveillance).

Aujourd’hui, le fabricant annonce la mise sur le marché de disques durs externes offrant une capacité de stockage équivalente. Les disques durs WD MyBook intégrent donc l’un de ces disques durs (ou parfois un WD White) et offrent une capacité de stockage de 22 To. Une capacité conséquente qui pemettra à tout un chacun de stocker pas mal de données… Le disque dur WD My Book de 22 To dispose d’une connectique USB 3.0. Il est annoncé au prix de 690,99€ TTC

A noter que le WD My Book Duo monte également en gamme. Pour rappel, cette référence intègre dans son boîtier deux disques durs ce qui lui permet d’offrir une capacité de stockage de 44 To (22 To x 2) en RAID0. Toutefois, si l’utilisateur le souhaite (et ce qui est le plus recommandé pour la sécurité des données) l’appareil peut être configuré en RAID1 : sa capacité n’est plus que de 22 To avec le mirroring. Pour information, le My Book Duo de 44 To est vendu au prix de 1,699,99€ TTC.