CyberPunk 2077 a droit à un nouveau patch (1.62) pour le Ray-tracing : mode Overdrive

Régulièrement, CD Projekt Red propose des mises à jour pour le jeu CyberPunk 2077. Aujourd’hui, c’est au tour du pach 1.62 d’être disponible. Celui-ci ajoute le support de la technologie Ray-tracing : mode Overdrive qui consiste à améliorer grandenent le rendu du jeu à condition d’utiliser un PC puissant et une carte graphique de la série GeForce RTX 40.

La liste détaillée des changements apportés par le patch 1.62 est disponible ci-dessous.

Quels changements pour le patch 1.62 ?

L’aperçu technologique du Ray Tracing : Mode Overdrive est actuellement recommandé par les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 40 (4070 Ti et plus). Elle l’est également sur les cartes NVIDIA GeForce RTX 3090 (1080p, 30 fps). Comme il s’agit d’une fonctionnalité de pointe, elle nécessite le matériel le plus performant disponible pour fonctionner correctement. Ray Tracing : Overdrive est très gourmand en GPU, c’est pourquoi il est désactivé par défaut.

Pour les cartes graphiques PC compatibles avec le ray tracing et disposant d’au moins 8 Go de VRAM, nous avons inclus une option permettant plus de rendu dans les captures en path-tracing dans le mode photo. Cette option est possible car elle permet de ne rendre qu’une seule image, par opposition au rendu de plusieurs images par seconde (c’est-à-dire FPS), ce qui se produirait en jouant au jeu.

Vous trouverez ci-dessous la liste des changements apportés par le patch 1.62 :

Path-tracing : avant-première technologique

Ajout d’un paramètre prédéfini Ray-tracing : Overdrive qui inclut la technologie du path-tracing. Vous pouvez activer le paramètre prédéfini Ray-tracing : Overdrive depuis Paramètres > Graphismes > Préréglage rapide, ou activer seulement le path-tracing séparément depuis Réglages > Graphismes dans la section Ray-tracing.

De plus, nous avons inclus une option permettant de rendre en mode path-tracé les captures d’écran réalisées dans le mode photo pour les autres cartes graphiques compatibles avec le ray-tracing. Notez que plus la résolution est élevée et moins le processeur est puissant, plus la capture d’écran prendra de temps (de quelques secondes à plusieurs minutes). Vous pouvez activer le path-tracing pour le mode photo depuis Paramètres > Graphismes, dans la section Ray-tracing.

DLAA

Ajout du NVIDIA DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing), un mode d’anticrénelage conçu pour améliorer la qualité de l’image. Cette fonctionnalité requiert une carte graphique NVIDIA RTX. Elle peut être activée depuis Paramètres > Graphismes dans la section NVIDIA DLSS.

Intel XeSS

Ajout de la prise en charge d’Intel Xe Super Sampling 1.1, une technologie de mise à l’échelle qui utilise l’apprentissage automatique pour fournir des performances améliorées avec une qualité d’image élevée. Elle peut être activée depuis Paramètres > Graphismes dans la section Échelle de résolution.

Améliorations du benchmark

Amélioration du benchmark qui affichera désormais plus d’informations dans l’écran des résultats, y compris les caractéristiques du PC, la version du pilote du processeur et les paramètres sélectionnés.