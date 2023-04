Seagate officialise le disque dur IronWolf Pro de 22 To

Les disques durs IronWolf de Seagate sont des disques durs performants et endurants spécialement optimisés pour être utilisés dans un NAS. Cette gamme de disques durs existe déjà depuis un bon moment chez Seagate. On a d’ailleurs déjà eu l’occasion de tester les modèles 10 To, 14 To, 16 To, 18 To et 20 To sur Bhmag. Seagate n’en est donc pas à son coup d’essai dans le domaine des IronWolf. C’est donc sans surprise qu’on apprend aujourd’hui le lancement d’une version 22 To de l’IronWolf Pro.

Avec cette nouelle capacité de stockage, Seagate vient titiller le fabricant Western Digital qui propose déjà des disques durs de 22 To depuis l’été dernier y compris dans sa gamme WD Red Pro qui est en concurrence directe avec les Seagate IronWolf.

Caractéristiques de l’IronWolf Pro 22 To

L’IronWolf Pro de 22 To (référence ST22000NT001) est un disque dur au format 3,5 pouces qui dispose d’une interface SATA III tout ce qu’il y a de plus classique. Il peut donc être utilisé aussi bien dans un PC que dans un NAS, mais cette seconde option est à priviléger car le disque dur est réellement optimisé pour les NAS.

Il supporte la technologie AgileArray optimisée pour les NAS et le fonctionnement en RAID et il est également équipé du système IronWolf Health Management pour faciliter la gestion et la surveillance de l’état du disque dans un NAS.

Pour atteindre une capacité de stockage 22 To, le constructeur a empilé 10 plateaux de 2,2 To (soit 22 To en tout). Les plateaux tournent à la vitesse de 7.200 tours par minute. Le tout est placé sous hélium afin de réduire les frottements et améliorer les performances. Le disque dur exploite la technologie d’écriture CMR (Conventional Memory Recording). Il embarque 512 Mo de mémoire cache. Le fabricant annonce une endurance de 550 To par an et des taux de transferts de 285 Mo/s.

L’IronWolf Pro de 22 To est garanti 5 ans. A noter que le constructeur fournit avec le disque dur trois ans d’abonnement au service Rescue Data Recovery qui permet de récupérer ses données en cas de soucis. Le disque dur Seagate IronWolf Pro 22 To est annoncé au tarif de 595€.