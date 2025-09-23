Microsoft augmente le prix des Xbox Series S et X

Mauvaise nouvelle pour les gamers : Microsoft vient d’annoncer une augmentation du prix de vente des consoles Xbox Series S et Xbox Series X.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien
0

Mauvaise nouvelle pour les gamers : Microsoft vient d’annoncer une augmentation du prix de vente des consoles Xbox Series S et Xbox Series X. Pour l’instant, la hausse tarifaire ne concerne que les Etats-Unis. Le reste du globe et notamment l’Europe semblent épargné pour le moment…  (mais pour combien de temps ?)

Microsoft annonce sur son site que l’augmentation entrera en vigueur le 3 octobre prochain. La firme explique que cette hausse est liée à l’évolution du contexte macroéconomique.

Voilà le communiqué plus en détails :

À compter du 3 octobre, nous mettrons à jour les prix conseillés des consoles Series S et Series X aux États-Unis en raison de l’évolution du contexte macroéconomique.
Nous comprenons que ces changements représentent un défi et nous les avons soigneusement étudiés. À l’avenir, nous continuerons de nous concentrer sur l’offre de nouvelles façons de jouer à davantage de jeux sur tous les écrans et d’offrir un meilleur rapport qualité-prix aux joueurs Xbox.

Dès le 3 octobre 2025, les tarifs suivants seront pratiqués aux USA 

  • Xbox Series S 512 Go à 399,99$ (au lieu de 379,99$)
  • Xbox Series S 1 To à 449,99$ (au lieu de 429,99$)
  • Xbox Series X 1 To Digital à 599,99$ (au lieu de 549,99$)
  • Xbox Series X 1 To à 649,99$ (au lieu de 599,99$)
  • Xbox Series X 2 To Galaxy Black Edition à 799,99$  (au lieu de 729,99$)

L’augmentation est assez sensible puisqu’elle est comprise entre 20 à 70 dollars en fonction des machines.

Sebastien 20234 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Opera One 122.0.5643.51

Sebastien

Google Chrome 140.0.7339.186

Thunderbird 143.0 pour Windows 64-bit

Firefox 143.0.1 pour Mac

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Profitez de 4 mois offerts sur les forfaits mobiles de…

Sebastien

Pour la rentrée : Windows 11 est à 13€ sur Godeal24 !

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables (maj…

Bon Plan : le PC portable ASUS VivoBook 15OLED S1505 s’affiche à…

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Opera One 122.0.5643.51

Sebastien

Google Chrome 140.0.7339.186

Thunderbird 143.0 pour Windows 64-bit

Firefox 143.0.1 pour Mac

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Profitez de 4 mois offerts sur les forfaits mobiles de…

Sebastien

Pour la rentrée : Windows 11 est à 13€ sur Godeal24 !

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables (maj…

Bon Plan : le PC portable ASUS VivoBook 15OLED S1505 s’affiche à…