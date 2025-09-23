Microsoft augmente le prix des Xbox Series S et X

Mauvaise nouvelle pour les gamers : Microsoft vient d’annoncer une augmentation du prix de vente des consoles Xbox Series S et Xbox Series X.

Mauvaise nouvelle pour les gamers : Microsoft vient d’annoncer une augmentation du prix de vente des consoles Xbox Series S et Xbox Series X. Pour l’instant, la hausse tarifaire ne concerne que les Etats-Unis. Le reste du globe et notamment l’Europe semblent épargné pour le moment… (mais pour combien de temps ?)

Microsoft annonce sur son site que l’augmentation entrera en vigueur le 3 octobre prochain. La firme explique que cette hausse est liée à l’évolution du contexte macroéconomique.

Voilà le communiqué plus en détails :

À compter du 3 octobre, nous mettrons à jour les prix conseillés des consoles Series S et Series X aux États-Unis en raison de l’évolution du contexte macroéconomique.

Nous comprenons que ces changements représentent un défi et nous les avons soigneusement étudiés. À l’avenir, nous continuerons de nous concentrer sur l’offre de nouvelles façons de jouer à davantage de jeux sur tous les écrans et d’offrir un meilleur rapport qualité-prix aux joueurs Xbox.

Dès le 3 octobre 2025, les tarifs suivants seront pratiqués aux USA

Xbox Series S 512 Go à 399,99$ (au lieu de 379,99$)

Xbox Series S 1 To à 449,99$ (au lieu de 429,99$)

Xbox Series X 1 To Digital à 599,99$ (au lieu de 549,99$)

Xbox Series X 1 To à 649,99$ (au lieu de 599,99$)

Xbox Series X 2 To Galaxy Black Edition à 799,99$ (au lieu de 729,99$)

L’augmentation est assez sensible puisqu’elle est comprise entre 20 à 70 dollars en fonction des machines.