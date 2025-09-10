Bon Plan : le PC portable HP Victus 16-s0084nf à 1.199€…

Pour la rentrée, plusieurs PC portables sont en promotion sur CDiscount. L’enseigne propose sur cette page plusieurs ordinateurs qui peuvent bénéficier d’une remise intérssante.

Pour la rentrée, plusieurs PC portables sont en promotion sur CDiscount. L’enseigne propose sur cette page plusieurs ordinateurs qui peuvent bénéficier d’une remise intérssante. Le code promo PC100D499 permet en effet d’obtenir 100€ de réduction sur une sélection de PC portables dès 499€ d’achats

Parmi les différentes machines proposées, l’une d’entre elles a particulièrement retenue notre attention. Il s’agit du PC portable HP Victus 16-s0084nf que l’on peut dégoter à moins de 1.200€.

PC Portable gaming HP Victus 16-s0084nf

Ce PC gaming est équipé d’un processeur AMD Ryzen 7 7840HS cadencé à 381 GHz (boost à 5,1 GHz). Il est équipé de 32 Go de RAM DDR5 et d’un SSD M.2. NVMe de 512 Go. La partie affichage a été confiée à un écran IPS 16″ Full HD à 144 Hz et à une carte graphique GeForce RTX 4070 avec 8 Go de mémoire GDDR6.

La machine supporte les technologies sans fil WIFI 6 et Bluetooth 5.3. Sa connectique se compose d’un port USB Type C (5 Gbps), 3 ports USB A (5 Gbps), une prise HDMI 2.1, un port RJ45 Gigabit et une prise jack .

Les caractéristiques complètes de la machine sont détaillées sur la fiche technique de CDiscount.

A noter que Windows n’est pas fourni avec la machine. Par conséquent, libre à vous d’installer l’OS de votre choix, que ce soit Linux, ou l’une des licence de Windows que l’on trouve pour une bouchée de pains sur des sites spécialisés tels que Godeal24.