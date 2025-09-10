Bon Plan : le PC portable HP Victus 16-s0084nf à 1.199€ sur CDiscount

Pour la rentrée, plusieurs PC portables sont en promotion sur CDiscount. L’enseigne propose sur cette page plusieurs ordinateurs qui peuvent bénéficier d’une remise intérssante.

Bons Plans
par Sebastien
0

Pour la rentrée, plusieurs PC portables sont en promotion sur CDiscount. L’enseigne propose sur cette page plusieurs ordinateurs qui peuvent bénéficier d’une remise intérssante. Le code promo PC100D499 permet en effet d’obtenir 100€ de réduction sur une sélection de PC portables dès 499€ d’achats 

Parmi les différentes machines proposées, l’une d’entre elles a particulièrement retenue notre attention. Il s’agit du PC portable HP Victus 16-s0084nf que l’on peut dégoter à moins de 1.200€.

PC Portable gaming HP Victus 16-s0084nf

Ce PC gaming est équipé d’un processeur AMD Ryzen 7 7840HS cadencé à 381 GHz (boost à 5,1 GHz). Il est équipé de 32 Go de RAM DDR5 et d’un SSD M.2. NVMe de 512 Go. La partie affichage a été confiée à un écran IPS 16″ Full HD à 144 Hz et à une carte graphique GeForce RTX 4070 avec 8 Go de mémoire GDDR6.

La machine supporte  les technologies sans fil WIFI 6 et Bluetooth 5.3. Sa connectique se compose d’un port USB Type C (5 Gbps), 3 ports USB A (5 Gbps), une prise HDMI 2.1, un port RJ45 Gigabit et une prise jack .

Bon Plan : le PC portable HP Victus 16-s0084nf à 1.199€

Les caractéristiques complètes de la machine sont détaillées sur la fiche technique de CDiscount.

A noter que Windows n’est pas fourni avec la machine. Par conséquent, libre à vous d’installer l’OS de votre choix, que ce soit Linux, ou l’une des licence de Windows que l’on trouve pour une bouchée de pains sur des sites spécialisés tels que Godeal24.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 140.0.7339.128

Sebastien

Opera One 121.0.5600.50

Audacity 3.7.5

WinRAR 7.13 Final en français (64-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Bon Plan : le PC portable HP Victus 16-s0084nf à 1.199€…

Sebastien

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables (maj…

Vente flash : Amazon.fr brade le prix des NAS UGREEN

Bon Plan : un forfait 5G avec 120 Go de Data à seulement 11,99€ chez…

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 140.0.7339.128

Sebastien

Opera One 121.0.5600.50

Audacity 3.7.5

WinRAR 7.13 Final en français (64-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Bon Plan : le PC portable HP Victus 16-s0084nf à 1.199€…

Sebastien

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables (maj…

Vente flash : Amazon.fr brade le prix des NAS UGREEN

Bon Plan : un forfait 5G avec 120 Go de Data à seulement 11,99€ chez…