Le saviez-vous ? Les French Days 2025 seront de retour dès demain !

Au fil des années, les French Days sont devenus un moment incontournable pour tous les amateurs de bonnes affaires. L’édition 2025 aura lieu dès demain !

Sebastien
Au fil des années, les French Days sont devenus un moment incontournable pour tous les amateurs de bonnes affaires. Et la bonne nouvelle c’est que l’édition 2025 des French Days aura lieu dès demain ! Généralement cet événement est l’occasion de dénicher du matériel informatique, des produits high tech, de l’électroménager, et de nombreuses autres choses encore… à des tarifs défiant toute concurrence.

Les French Days c’est quoi ?

Les French Days, autrement dit « les journées à la française » est une opération commerciale 100% française organisée depuis 2018 par six grandes enseignes nationales : Fnac – Darty, CDiscount, Boulanger, RueDuCommerce, La Redoute et Showroomprive. Mais très vite d’autres acteurs ont pris le train en marche et se sont greffés, eux aussi, aux organisateurs.

Vous l’aurez compris, les French Days sont ni plus ni moins l’équivalent du Black Friday américain mais centralisé dans l’hexagone. De nombreuses enseignes commerciales, que ce soit des boutiques physique ou en ligne, profitent de cet événement pour proposer de nombreuses promotions. Il est ainsi possible de se procurer des ordinateurs, des téléviseurs, des smartphones, des tablettes, de l’électroménager et même de la mode à prix réduits durant les French Days.

French Days

Les French Days 2025 c’est quand ?

Cette année, les French Days 2025 auront lieu du mercredi 24 septembre dès 7 heures du matin jusqu’au mardi 30 septembre à minuit. C’est à dire quasiment une semaine durant laquelle vous aurez l’opportunité de faire de bonnes affaires et de dégoter à bons prix les produits qui vous font de l’oeil…

Quelles enseignes participent cette année?

Depuis l’existence des French Days, une multitude d’entreprises a rejoint l’aventure. A tel point qu’à l’heure actuelle la plupart des boutiques physiques ou en ligne participent à l’événement à leur façon, soit par le biais de réductions, de promotions ou de ventes flash.

Dans nos domaines de prédilections, à savoir l’informatique et le high tech, on peut citer notamment : Amazon.fr, CDiscount, Darty, Fnac, Rakuten, RueDuCommerce, Aliexpress, Materiel.net, Cybertek, GrosBill, PC Componentes.fr, Alternate.fr, Xiaomi, et bien d’autres…

French Days 2025 : une avalanche de bons plans à venir sur Bhmag….

Comme d’habitude, durant cette édition 2025 des French Days, Bhmag répondra présent dès demain pour vous dénicher les meilleures offres et promos qui seront dispo du 24 au 30 septembre 2025. A cette occasion, des bons plans et un récap seront publiés dans notre rubrique bons plans.

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

