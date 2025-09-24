French Days : le SSD Samsung 990 EVO Plus 2 Toà prix cassé

Le SSD Samsung 990 EVO Plus d’une capacité de 2 To est disponible à un excellent tarif durant les French Days 2025 en cumulant les promotions et les codes promos.

Le SSD Samsung 990 EVO Plus d’une capacité de 2 To est disponible à un excellent tarif durant les French Days 2025. En effet, en cumulant les promotions et les codes promos proposés par les boutiques en ligne il est possible de se procurer ce modèle à prix réduit.

Samsung 990 EVO Plus 2 To à 110,99€ sur Rakuten via le code BOULANGER20

à 110,99€ sur Rakuten via le code BOULANGER20 Samsung 990 EVO Plus 2 To à 114,99€ sur CDiscount via le code COCORICO15

à 114,99€ sur CDiscount via le code COCORICO15 Samsung 990 EVO Plus 2 To à 119,99€ sur Amazon.fr via le code AMZ10

Pour rappel, ce SSD est équipé d’une interface compatible à la fois avec la norme PCI Express 4.0 4x et avec la norme PCI Express 5.0 2x. Il offre des taux de transferts pouvant atteindre 7.250 Mo/s en lecture et 6.300 Mo/s en écriture (1.000K /1.350K IOPS en lecture/écriture 4K). Couvert par une garantie de 5 ans, il offre une endurance de 1200 TBW.

Consultez tous les Bons Plans liés aux French Days 2025