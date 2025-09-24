Le disque dur portable WD Elements 5 To est bradé à 117€ durant les French Days

En ce moment,  à l’occasion des French Days le disque dur WD Elements 5 To est trouvable au prix de 117€ sur Amazon.fr en saisissant le code promo AMZ10 au moment de valider le panier.

Le disque dur portable WD Elements est un modèle qui offre l’avantage d’être à la fois compact et d’offrir une bonne capacité de stockage. En effet, il existe dans une version offrant 5 To de stockage, ce qui est vraiment appréciable pour y stocker tous types de données, que ce soit des photos, des vidéos, des documents personnels, etc…

Si je vous parle de cet appareil, c’est parce qu’on a déjà eu l’occasion de passer en revue le WD Elements 5 To sur Bhmag il y a quelques temps et celui-ci nous avait fait forte impression comme vous pouvez le voir dans cette review complète.

Malgré ses mensurations réduites (11 cm de long sur 8,2 mm de large pour 2,1 cm d’épaisseur) et son poids plume (230 grammes), le WD Elements offre des taux de transfert qui peuvent atteindre 136,07 Mo/s en lecture et de 124,72 Mo/s en écriture d’après les tests qu’on a effectué à l’aide de Crystal Disk Mark.

French Days : disque dur portable WD Elements 5 To à 117€

Des débits qui sont très bons pour un disques durs portable au format 2,5 pouces. Mais évidemment, si vous voulez quelque chose de plus rapide il faudra plutôt envisager l’achat d’un SSD portable. Mais le tarif ne sera certainement pas le même, la quantité de stockage non plus.

En ce moment,  à l’occasion des French Days le disque dur WD Elements 5 To est trouvable au prix de 117€ sur Amazon.fr en saisissant le code promo AMZ10 au moment de valider le panier. Pour rappel, ce code donne droit à 10€de remise dès 50€d’achats.

French Days : disque dur portable WD Elements 5 To à 117€

