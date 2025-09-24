Si vous avez envie de craquer pour la dernière console de Nintendo durant les French Days le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World est à prix réduit.

Si vous avez envie de craquer pour la dernière console hybride de Nintendo, sachez que durant les French Days le pack contenant la Nintendo Switch 2 et le jeu Mario Kart World est disponible à prix réduit. En effet, il est possible d’acquérir ce pack moyennant seulement 484,99€ sur Rakuten (vendeur Carrefour) grâce au code promo CARREFOUR15 ou au prix de 489,99€ sur Amazon.fr avec le code AMZ10.

Pour rappel, le pack « Nintendo Switch 2 + Mario Kart World » est propose en série limitée par Nintendo jusqu’à la fin de l’automne. Il contient la Nintendo Switch 2 et tous ses accessoires, ainsi qu’un code de téléchargement pour télécharger Mario Kart World sur le Nintendo eshop.

Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World à 484,99€ sur Rakuten (Carrefour) via le code CARREFOUR15

Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World à 489,99€ sur Amazon.fr via le code AMZ10

Si vous préférez acheter la console seule, elle est également disponible :

Nintendo Switch 2 à 429€ sur Amazon.fr avec le code AMZ10

