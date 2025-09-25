Pendant les French Days, l’enseigne Darty propose de nombreux produits en promotion. On peut par exemple découvrir des PC portables, des Macbook, de l’électroménager, des moniteurs PC, des TV, etc..

Les promos de Darty pour les French Days : c’est Darty mon kiki !

Pendant les French Days, l’enseigne Darty propose de nombreux produits en promotion. On peut par exemple découvrir sur cette page : des PC portables, des Macbook, de l’électroménager, des moniteurs PC, des TV,

Plusieurs codes promos sont également disponibles, histoire d’obtenir des offres encore plus intéressantes.

60€ de remise dès 600€ d’achats avec le code FDAYS60

80€ de remise dès 800€ d’achats avec le code FDAYS80

100€ de remise dès 1000€ d’achats avec le code FDAYS100

A noter que ces trois codes sont valables jusqu’au vendredi 26 septembre 2025 à minuit

