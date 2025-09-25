Les promos de Darty pour les French Days : c’est Darty mon kiki !
Pendant les French Days, l’enseigne Darty propose de nombreux produits en promotion. On peut par exemple découvrir des PC portables, des Macbook, de l’électroménager, des moniteurs PC, des TV, etc..
- Apple Macbook Air 13″ (M2, 16 Go RAM SSD 256 Go) à 799,99€ chez Darty
- PC portable Lenovo IdeaPad 15ABR8 (écran 15″ Full HD, Ryzen 5, 16 Go RAM, SSD 512 Go) à 479,99€ chez Darty
- PC portable Lenovo IdeaPad 14IRH10 (écran 14″ Full HD, Core i5, 16 Go RAM, SSD 512 Go) à 529,99€ chez Darty
- PC portable Asus VivoBook S17 X1704VA (Core i5, 16 Go RAM, SSD 512 Go) à 579,99€ chez Darty
- Ecran 24″ Lenovo L24-I-4A (Full HD 100 Hz) à 99,99€ chez Darty
- Ecran 27″ AOC C27G4Q (QHD 180 Hz) à 169,99€ chez Darty
- Ecran 27″ Asus Tuf VG27VQM1B (FD 280 Hz) à 149,99€ chez Darty
- Disque dur portable LaCie Rugged 2 To à 109,99€ chez Darty
- Disque dur portable Seagate Expansion 1 To à 59,99€ chez Darty
- SSD portable Samsung T7 2 To à 149,99€ chez Darty
- Souris HP Silent 280M à 19,99€ chez Darty
Plusieurs codes promos sont également disponibles, histoire d’obtenir des offres encore plus intéressantes.
- 60€ de remise dès 600€ d’achats avec le code FDAYS60
- 80€ de remise dès 800€ d’achats avec le code FDAYS80
- 100€ de remise dès 1000€ d’achats avec le code FDAYS100
A noter que ces trois codes sont valables jusqu’au vendredi 26 septembre 2025 à minuit