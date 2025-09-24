French Days 2025 : CDiscount propose 2 codes promos

Chez CDiscount, les French Days 2025 démarrent forts ce matin avec de nombreux produits en promotion. On trouve par exemple des PC portables, des téléviseurs,

Chez CDiscount, les French Days 2025 démarrent forts ce matin avec de nombreux produits en promotion. On trouve par exemple sur la page spéciale French Days de CDiscount des PC portables, des téléviseurs, des smartphones, de l’électroménager, et de nombreuses autres choses encore… disponibles à pris cassés.

Parallèlement à ces promotions, l’enseigne propose également deux codes promotionnels qui vous permettent de profiter de belles réductions supplémentaires. Le premier code promo « COCORICO15 » donne droit à 15€ de réduction pour toute commande d’un montant minimum de 129€ d’achat, tandis que de son côté le code « COCORICO25 » permet de profiter de 25€ de remise dès 249€ d’achats.

15€ de remise dès 129€ d’achats sur CDiscount avec le code COCORICO15

