CDiscount sort le grand jeu pour les French Days 2025 et propose deux codes promos

Chez CDiscount, les French Days 2025 démarrent forts ce matin avec de nombreux produits en promotion. On trouve par exemple des PC portables, des téléviseurs,

Bons Plans
par Sebastien
0

Chez CDiscount, les French Days 2025 démarrent forts ce matin avec de nombreux produits en promotion. On trouve par exemple sur la page spéciale French Days de CDiscount des PC portables, des téléviseurs, des smartphones, de l’électroménager, et de nombreuses autres choses encore… disponibles à pris cassés.

Parallèlement à ces promotions, l’enseigne propose également deux codes promotionnels qui vous permettent de profiter de belles réductions supplémentaires. Le premier code promo « COCORICO15 » donne droit à 15€ de réduction pour toute commande d’un montant minimum de 129€ d’achat, tandis que de son côté le code « COCORICO25 » permet de profiter de 25€ de remise dès 249€ d’achats.

  • 15€ de remise dès 129€ d’achats sur CDiscount avec le code COCORICO15
  • 25€ de remise dès 249€ d’achats sur CDiscount avec le code COCORICO25

French Days 2025 : CDiscount propose 2 codes promos

Consultez tous les Bons Plans liés aux French Days 2025

Sebastien 20241 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

