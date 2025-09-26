Durant toute la semaine, les jeux Eastern Exorcist et Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy sont offerts sur l’Epic Games Store.

Durant toute la semaine, les jeux Eastern Exorcist et Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy sont offerts sur l’Epic Games Store. Vous pouvez télécharger le premier ici et le second là. Les deux titres sont dispo gratuitement jusqu’au 2 octobre 2025.

Eastern Exorcist

Un action-RPG en 2D à défilement latéral au cadre oriental fantastique. Incarnez un exorciste dressé contre les chaotiques forces du mal et progressez dans un monde brutal.

Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy

“Le Frère de Jorel et Le Jeu le Plus Importante de la Galaxie” est une aventure point-and-click à propos d’un garçon de huit ans qui vit avec sa famille excentrique à l’ombre de Jorel, son frère aîné beau et populaire. Basé sur la célèbre animation brésilienne “Le Frère de Jorel”, dans ce jeu, vous pourrez enfiler les bottes jaunes de nul autre que Le Frère de Jorel dans une histoire interactive pleine de comédie, de mystère et de rebondissements! C’est comme jouer à un épisode original complet d’un dessin animé!