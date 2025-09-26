Jeux gratuits sur l’Epic Games Store : Eastern Exorcist et Jorel’s Brother

Durant toute la semaine, les jeux Eastern Exorcist et Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy sont offerts sur l’Epic Games Store.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien
0

Durant toute la semaine, les jeux Eastern Exorcist et Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy sont offerts sur l’Epic Games Store. Vous pouvez télécharger le premier ici et le second . Les deux titres sont dispo gratuitement jusqu’au 2 octobre 2025.

Eastern Exorcist

Un action-RPG en 2D à défilement latéral au cadre oriental fantastique. Incarnez un exorciste dressé contre les chaotiques forces du mal et progressez dans un monde brutal.

Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy

“Le Frère de Jorel et Le Jeu le Plus Importante de la Galaxie” est une aventure point-and-click à propos d’un garçon de huit ans qui vit avec sa famille excentrique à l’ombre de Jorel, son frère aîné beau et populaire. Basé sur la célèbre animation brésilienne “Le Frère de Jorel”, dans ce jeu, vous pourrez enfiler les bottes jaunes de nul autre que Le Frère de Jorel dans une histoire interactive pleine de comédie, de mystère et de rebondissements! C’est comme jouer à un épisode original complet d’un dessin animé!

Sebastien 20247 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Opera One 122.0.5643.71

Sebastien

Google Chrome 140.0.7339.208

iTunes 12.13.8 (64-bit)

Thunderbird 143.0 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Le prix des Apple AirPods Pro 2 chute à 184€ durant les…

Sebastien

CDiscount sort le grand jeu pour les French Days 2025 et propose deux…

Pour les French Days 2025 : Amazon.fr offre 10€ de réduction sur vos…

Les promos de Darty pour les French Days : c’est Darty mon kiki…

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Opera One 122.0.5643.71

Sebastien

Google Chrome 140.0.7339.208

iTunes 12.13.8 (64-bit)

Thunderbird 143.0 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Le prix des Apple AirPods Pro 2 chute à 184€ durant les…

Sebastien

CDiscount sort le grand jeu pour les French Days 2025 et propose deux…

Pour les French Days 2025 : Amazon.fr offre 10€ de réduction sur vos…

Les promos de Darty pour les French Days : c’est Darty mon kiki…