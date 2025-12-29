Le jeu SKALD: Against the Black Priory est gratuit aujourd’hui !

Le jeu SKALD: Against the Black Priory est offert aujourd’hui sur l’Epic Games Store. Ce jeu de rôle est disponible gratuitement sur cette page jusqu’à 17 heures.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien
0

Le jeu SKALD: Against the Black Priory est offert aujourd’hui sur l’Epic Games Store. Ce jeu de rôle est disponible gratuitement sur cette page jusqu’à 17 heures.

Synopsis

SKALD est un RPG rétro en équipe se déroulant dans un univers de dark fantasy peuplé de héros tragiques, de morts violentes et d’horreurs lovecraftiennes. Tentez votre chance et lancez les dés dans une histoire captivante, remplie de créatures mortelles, d’intrigues à embranchements et de combats tactiques au tour par tour.

Trailer

Sebastien 20422 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Sebastien

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Derniers téléchargements

Gom Media Player 2.3.115.5385

Sebastien

Opera One 125.0.5729.49

Google Chrome 143.0.7499.170

Thunderbird 146.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Pour Noël, la licence à vie de Windows 11 Pro est à…

Sebastien

Vente Flash : pour Noël les SSD portables Crucial X9 sont à prix…

Derniers jours pour profiter de l’abonnement B&You Pure…

Chez CDiscount Mobile, le forfait 5G avec 150 Go de DATA est à 7,99€…

Derniers tests

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Sebastien

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Derniers téléchargements

Gom Media Player 2.3.115.5385

Sebastien

Opera One 125.0.5729.49

Google Chrome 143.0.7499.170

Thunderbird 146.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Pour Noël, la licence à vie de Windows 11 Pro est à…

Sebastien

Vente Flash : pour Noël les SSD portables Crucial X9 sont à prix…

Derniers jours pour profiter de l’abonnement B&You Pure…

Chez CDiscount Mobile, le forfait 5G avec 150 Go de DATA est à 7,99€…