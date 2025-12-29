Le jeu SKALD: Against the Black Priory est offert aujourd’hui sur l’Epic Games Store. Ce jeu de rôle est disponible gratuitement sur cette page jusqu’à 17 heures.

Synopsis

SKALD est un RPG rétro en équipe se déroulant dans un univers de dark fantasy peuplé de héros tragiques, de morts violentes et d’horreurs lovecraftiennes. Tentez votre chance et lancez les dés dans une histoire captivante, remplie de créatures mortelles, d’intrigues à embranchements et de combats tactiques au tour par tour.

Trailer