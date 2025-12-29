A votre avis, quelle est la série la plus piratée en 2025 ?

Tous les ans en fin d’année, le site Torrentfreak se livre à un petit rituel : il publie un TOP 10 des séries TV qui ont été les plus téléchargées illégalement sur Bittorrent au cours de l’année écoulée.

A votre avis, quelle est la série TV la plus piratée en 2025 ?

Tous les ans en fin d’année, le site Torrentfreak se livre à un petit rituel : il publie un TOP 10 des séries TV qui ont été les plus téléchargées illégalement sur Bittorrent au cours de l’année écoulée. Et évidemment cette année n’échappe pas à la règle et nos confrères nous livrent à présent leur traditionnel classement.

Les 10 séries TV les plus téléchargées sur BitTorrent en 202 sont menées par Stranger Things, qui dominnet un TOP10 largement occupé par les plateformes de streaming

TOP 10 des Séries TV les plus piratées en 2025

Stranger Things (Netflix) Squid Game (Netflix) The Last of Us (HBO Max) Severance (Apple TV+) Andor (Disney+) Reacher (Amazon Prime Vidéo) Silo (Apple TV+) Pluribus (Apple TV+) Mercredi (Netflix) Alien: Earth (FX/Hulu)

Ce TOP 10 montre à quel point les plateformes de streaming dominent largement l’univers des séries TV, alors qu’au lancement de ce type de classement, ce sont des séries de grands networks comme Heroes ou Lost qui occupaient la première place.

La multitude des plateformes de streaming vidéo (Netflix, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime, Paramount, HBO Max, etc..) devient un gros problème pour les fans de séries TV. Face à la multiplication des abonnements payants et à un pouvoir d’achat en berne, les utilisateurs doivent limiter leurs dépenses et donc limiter leurs abonnements. Cela pousse une partie du public, y compris des abonnés légaux, à recourir au téléchargement illégal pour compléter leur offre.

TorrentFreak insiste sur le fait que ce classement ne couvre que le trafic BitTorrent, qui n’est plus qu’une petite partie de l’écosystème de la piraterie face aux sites de streaming illégaux. Malgré cette limite, ces chiffres restent un bon baromètre de la popularité réelle des séries au-delà des chiffres officiels de plateformes, souvent opaques.

D’année en année, la liste annuelle montre une constante : plus une série est attendue, commentée et discutée en ligne, plus elle a de chances de se retrouver en bonne place du classement. Ce TOP 10 illustre donc autant la force des marques que les tensions autour du modèle économique du streaming.