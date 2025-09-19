Bon Plan ASUS VivoBook 15OLED S1505 à 579,99€ sur CDiscount

Le PC portable ASUS VivoBook 15OLED S1505 s’affiche en promotion à 579,99€ sur CDiscount. C’est une machine performante qui peut servir pour des tâches multimédia.

Le PC portable ASUS VivoBook 15OLED S1505 s’affiche en promotion à 579,99€ sur CDiscount. C’est une machine performante qui peut servir pour des tâches multimédia, surfer sur internet, travailler, etc.. Elle est équipée d’un processeur AMD Ryzen 5 7430U cadencé à 2,3 GHz (boost à 4,3 GHz) et embarque 16 Go de RAM et un SSD M.2. NVMe d’une capacité de 1 To.

Le PC est doté d’un écran 15,6 pouces OLED qui supporte une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels. L’affichage est assuré par une puce graphique AMD Radeon Graphics à 1,8 GHz intégré au CPU.

La machine supporte le WIFI 5 et Bluetooth 5.1. Sa connectique se compose d’un port HDMI 1.4, un port USB 2.0, deux ports USB Type A (5 Gbps), 1 ports USB C (5 Gbps) qui suporte le Power Delivery et une prise jack.

Les spécifications complètes du PC sont détaillées sur la fiche technique de CDiscount.

A noter que Windows n’est pas fourni. Vous êtes donc libre d’installer le système d’exploitation de votre choix, que ce soit Linux ou Windows. Et çà tombe bien notre partenaire Godeal24 vend des licences Windows et MS OFfice à prix cassés.