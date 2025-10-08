Les SSD portables Crucial X10 et X10 Pro à prix cassés

Les SSD portables Crucial X10 et Crucial X10 Pro sont en promotion à l’occasion du Prime Day d’Amazon. Plusieurs coloris (bleu, noir et or) sont à prix barrés.

Crucial X10

Le X10 est un SSD portable qui mesure 65 x 50 mm de côté pour 10 mm d’épaisseur et qui pèse 32 grammes. Le SSD est animé par un contrôleur Silicon Motion SM2322 et il embarque de la mémoire G9 d’origine Micron. Le X10 répond à la norme IP65, il est résistant à l’eau, à la poussière et à une chute jusqu’à trois mètres. Doté d’une connectique USB Ttpe C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps) il offre des taux de transferts pouvant atteindre 2.100 Mo/s en lecture

Crucial X10 noir 2 To à 199,99€ sur Amazon.fr

à 199,99€ sur Amazon.fr Crucial X10 noir 4 To à 344,99€sur Amazon.fr

Crucial X10 Pro

Le X10 Pro mesure 65 x 55 mm et pèse 41 grammes. Il exploite lui aussi une interface USB 3.2 Gen2×2 qui offre une bande passante de 20 Gbps. Le fabricant annonce que ce modèle offre des débits soutenus pouvant atteindre 2.100 Mo/s en lecture et 2.000 Mo/s en écriture.

Crucial X10 Pro noir 1 To à 109,99€ sur Amazon.fr

à 109,99€ sur Amazon.fr Crucial X10 Pro noir 2 To à 179,99€ sur Amazon.fr

à 179,99€ sur Amazon.fr Crucial X10 Pro noir 4 To à 344,99€ sur Amazon.fr

Crucial X10 Pro doré 2 To à 189,99€ sur Amazon.fr

à 189,99€ sur Amazon.fr Crucial X10 Pro doré 4 To à 336,99€ sur Amazon.fr

