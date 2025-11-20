Black Friday : pack Nintendo Switch 2 + Mario bradé à 355€

Pour le Black Friday, la Nintendo Switch 2 est de retour à un super tarif sur Aliexpress. En effet, comme lors du Singles Days, il est possible d’acquérir la Nintendo Switch 2 à un excellent prix

Black Friday : le pack Nintendo Switch 2 + Mario est bradé à 355€ !

Pour le Black Friday, la Nintendo Switch 2 est de retour à un super tarif sur Aliexpress. En effet, comme lors du Singles Days, il est possible d’acquérir la Nintendo Switch 2 à un excellent prix sur la célèbre plateforme. Pour cela il suffit de cumuler à la fois promotion, code promo et paiement par Paypal.

Le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World qu’on trouve actuellement à 454,90€ sur Amazon.fr ne coûte plus que 355,04€ sur Aliexpress (au lieu de 448,504€) en indiquant le code promo BFFR60 et en payant avec Paypal.

Pack Nintendo Swich 2 + Mario Kart World à 355,04€ sur Aliexpress avec le code promo BFFR60 (qui donne droit à 60€ de remise) et en réglant par Paypal (qui donne droit à 33€ de remise).

Le pack comprend la console Nintendo Switch 2 et le jeu Mario Kart World en version import. Le packaging est sûrement en chinois ou en japonais mais la console est en tout point identique à la console européenne vendue 100€ de plus dans l’hexagone.

A noter que l’expédition se fait depuis la France, la console sera donc livrée assez rapidement.