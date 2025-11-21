Direction l’Epic Games Store pour découvrir les deux nouveaux jeu qui sont offerts cette semaine. Le premier, Godzilla Voxel Wars, est un jeu de stratégie. Le second, Zoeti, est un jeu de cartes.

Direction l’Epic Games Store pour découvrir les deux nouveaux jeu qui sont offerts cette semaine. Le premier, Godzilla Voxel Wars, est un jeu de stratégie. Le second, Zoeti, est un jeu de cartes tout par tour. Vous pouvez les télécharger respectivement ici et là.

Godzilla Voxel Wars

Incarnez les monstres Toho et sauvez le monde en repoussant l’invasion des champignons Fongoïdes ! Progressez à travers les niveaux pour découvrir la vérité sur ces champignons monstrueux ! Contrôlez les monstres Toho et combattez les Fongoïdes qui lancent une invasion mondiale ! Affrontez vos ennemis au tour par tour ! Plus vous terminez un niveau rapidement, plus vous gagnez de points !

Zoeti

Zoeti est un roguelike au tour par tour où vous utilisez un jeu de cartes pour créer des combos et activer des compétences en plein combat. Améliorez votre arsenal grâce aux batailles, aux améliorations à découvrir et à l’aide des habitants qui optimiseront vos stratégies pour vaincre le mal qui ravage vos terres.

Un pays autrefois paisible, désormais envahi par des monstres. Vous, héros à l’Âme Stellaire, faites partie des rares élus chargés d’anéantir le mal.