Le jeu Chivalry 2 est gratuit sur l’Epic Games Store jusqu’à 17 heures

Le jeu Chivalry 2 est offert sur l’Epic Games Store jusqu’à cet après midi 17 heures. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur cette page.

Synopsis

Chivalry 2 est un jeu d’action multijoueur en vue à la première personne inspiré des combats épiques médiévaux. Les joueurs se plongeront dans l’action de chaque situation emblématique de l’époque : un affrontement à l’épée, une tempête de flèches enflammées, un siège de château sans fin, et bien d’autres encore.

Trailer du jeu