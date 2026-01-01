Le jeu Chivalry 2 est gratuit sur l’Epic Games Store jusqu’à 17 heures

Le jeu Chivalry 2 est offert sur l’Epic Games Store jusqu’à cet après midi 17 heures. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur cette page. 

par Sebastien
Le jeu Chivalry 2 est offert sur l'Epic Games Store jusqu'à cet après midi 17 heures. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur cette page

Synopsis

Chivalry 2 est un jeu d’action multijoueur en vue à la première personne inspiré des combats épiques médiévaux. Les joueurs se plongeront dans l’action de chaque situation emblématique de l’époque : un affrontement à l’épée, une tempête de flèches enflammées, un siège de château sans fin, et bien d’autres encore.

Trailer du jeu

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

