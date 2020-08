Ultimate Boot CD 5.3.9 se présente sous la forme d'une image ISO à graver sur CD. Lorsque c'est fait, le CD permet de démarrer votre PC en toute simplicité et d'avoir accès à une véritable "trousse à outils" pour PC.

En effet, Ultimate Boot CD contient de nombreux programmes et utilitaires pouvant servir à dépanner un PC. Que ce soit des antivirus, des programmes de tests de mémoire, ou des softs permettant d'identifier tel ou tel composant, Ultimate Boot CD est le disque de dépannage par excellence. Certains dépanneurs informatique ne jurent d'ailleurs que par lui, et pour cause il est vraiment très complet et très efficace.

Note : Vous trouverez la liste complète des programmes contenus dans le "Ultimate Book CD" en vous rendant sur le site de l'éditeur.