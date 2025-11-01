Codes promos Aliexpress, la Nintendo Switch 2 est à 374€

Des super codes promos chez Aliexpress, la Nintendo Switch 2 est à 374€ par exemple

Du 1er au 7 novembre 2025, le site Aliexpress propose une nouvelle vague de promotions afin que les acheteurs puissent faire leurs emplettse en toute sérénité.

Bons Plans
par Sebastien
0

Du 1er au 7 novembre 2025, le site Aliexpress propose une nouvelle vague de promotions afin que les acheteurs puissent faire leurs emplettse en toute sérénité. A noter que l’enseigne offre également une flopée de codes promos pour réaliser encore plus d’économie.

Jusqu’à la semaine prochaine, plusieurs codes promos sont disponibles. Ils permettent d’obtenir de 2€ à 70€ de remise sur votre panier en fonction du montant de vos achats.

Toutes les promos  d’Aliexpress

Liste des codes promos disponibles 

  • 2€ de remise dès 14€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRCD02
  • 4€ de remise dès 23€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRCD04
  • 7€ de remise dès 49€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRCD07
  • 12€ de remise dès 89€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRCD12
  • 20€ de remise dès 159€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRCD20
  • 35€ de remise dès 279€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRCD35
  • 45€ de remise dès 369€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRCD45
  • 55€ de remise dès 449€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRCD55
  • 70€ de remise dès 569€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRCD70

A noter que ces codes sont valables sur l’ensemble du site Aliexpress. Vous êtes donc libre de les appliquer sur différentes catégories de produits, que ce soit du matériel informatique, du high tech, des vêtements, des accessoires, etc…

A noter qu’en réglant par Paypal. Vous pouvez également obtenir 20€ de remise supplémentaire sur les commandes d’au moins 199€ d’achats.

Sélection de promotions

De nombreux produits voient leur prix chuter de façon spectaculaire durant cette période promotionnelle. De plus, le fait de pouvoir cumuler à la fois promotion + code promo + remise Paypal de 20€ permet de réaliser d’excellentes affaires sur du matériel informatique et high tech, mais pas que… 

Codes promos Aliexpress, la Nintendo Switch 2 est à 374€

Par exemple, le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World qu’on trouve à 454,90€ sur Amazon.fr ne coûte plus que 374,08€ sur Aliexpress en indiquant le code promo FRCD45 et en réglant par Paypal.

  • Pack Nintendo Swich 2 + Mario Kart World à 374,08€ sur Aliexpress avec le code promo FRCD45 + 20€ remise de paiement Paypal.

Codes promos Aliexpress, la Nintendo Switch 2 est à 374€

Des mini pc sont également bradés à petits prix comme par exemple le MLSSE G1 Pro qui voit son prix chuter à 150,91€ sur Aliexpress en mentionnant le code promo FRCD20. C’est une machine qui embarque un processeur AMD Ryzen 7 5700U, 16 Go de RAM et un SSD M.2. de 512 Go

Codes promos Aliexpress, la Nintendo Switch 2 est à 374€

Sebastien 20316 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Gom Media Player 2.3.113.5383

Sebastien

Google Chrome 142.0.7444.60

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Firefox 144.0.2 pour Mac

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Des super codes promos chez Aliexpress, la Nintendo…

Sebastien

Promos d’Halloween : Microsoft Office 2021 à 31€ et Windows 11 à…

Une flopée de codes promos à valoir chez Rakuten aujourd’hui !

Vente flash : le NAS Synology DS225+ est bradé à 319€ chez Grosbill !

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Gom Media Player 2.3.113.5383

Sebastien

Google Chrome 142.0.7444.60

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Firefox 144.0.2 pour Mac

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Des super codes promos chez Aliexpress, la Nintendo…

Sebastien

Promos d’Halloween : Microsoft Office 2021 à 31€ et Windows 11 à…

Une flopée de codes promos à valoir chez Rakuten aujourd’hui !

Vente flash : le NAS Synology DS225+ est bradé à 319€ chez Grosbill !