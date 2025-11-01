Codes promos Aliexpress, la Nintendo Switch 2 est à 374€

Du 1er au 7 novembre 2025, le site Aliexpress propose une nouvelle vague de promotions afin que les acheteurs puissent faire leurs emplettse en toute sérénité.

Des super codes promos chez Aliexpress, la Nintendo Switch 2 est à 374€ par exemple

Du 1er au 7 novembre 2025, le site Aliexpress propose une nouvelle vague de promotions afin que les acheteurs puissent faire leurs emplettse en toute sérénité. A noter que l’enseigne offre également une flopée de codes promos pour réaliser encore plus d’économie.

Jusqu’à la semaine prochaine, plusieurs codes promos sont disponibles. Ils permettent d’obtenir de 2€ à 70€ de remise sur votre panier en fonction du montant de vos achats.

Toutes les promos d’Aliexpress

Liste des codes promos disponibles

2€ de remise dès 14€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRCD02

4€ de remise dès 23€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRCD04

7€ de remise dès 49€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRCD07

12€ de remise dès 89€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRCD12

20€ de remise dès 159€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRCD20

35€ de remise dès 279€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRCD35

45€ de remise dès 369€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRCD45

55€ de remise dès 449€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRCD55

70€ de remise dès 569€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRCD70

A noter que ces codes sont valables sur l’ensemble du site Aliexpress. Vous êtes donc libre de les appliquer sur différentes catégories de produits, que ce soit du matériel informatique, du high tech, des vêtements, des accessoires, etc…

A noter qu’en réglant par Paypal. Vous pouvez également obtenir 20€ de remise supplémentaire sur les commandes d’au moins 199€ d’achats.

Sélection de promotions

De nombreux produits voient leur prix chuter de façon spectaculaire durant cette période promotionnelle. De plus, le fait de pouvoir cumuler à la fois promotion + code promo + remise Paypal de 20€ permet de réaliser d’excellentes affaires sur du matériel informatique et high tech, mais pas que…

Par exemple, le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World qu’on trouve à 454,90€ sur Amazon.fr ne coûte plus que 374,08€ sur Aliexpress en indiquant le code promo FRCD45 et en réglant par Paypal.

Pack Nintendo Swich 2 + Mario Kart World à 374,08€ sur Aliexpress avec le code promo FRCD45 + 20€ remise de paiement Paypal.

Des mini pc sont également bradés à petits prix comme par exemple le MLSSE G1 Pro qui voit son prix chuter à 150,91€ sur Aliexpress en mentionnant le code promo FRCD20. C’est une machine qui embarque un processeur AMD Ryzen 7 5700U, 16 Go de RAM et un SSD M.2. de 512 Go