Le tarif des mini pc Minisforum va augmenter prochainement

Le fabricant Minisforum, bien connu pour ses (coûteux) mini pc et barebones, vient de se fendre d’un communiqué de presse. Dans celui-ci, il annonce que ses machines vont voir leur prix de vente augmenter à partir du 4 novembre prochain.

Le constructeur explique que cette hausse de prix est due à l’augmentation du coût des matières premières. Plus précisément, c’est à cause du prix de la mémoire (DDR5) qui ne cesse d’augmenter depuis plusieurs semaines.

A noter que les barebones ne sont pas affectés par cette future hausse. En effet, les machines sont vendues nues, elles n’embarquent donc pas de RAM DDR5. Idem pour les mini pc équipés en DDR4 qui ne sont pas concernés non plus.

Voilà le communiqué publié par Minisforum :