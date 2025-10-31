Le tarif des mini pc Minisforum va augmenter prochainement
Le fabricant Minisforum annonce que ses machines vont voir leur prix de vente augmenter à partir du 4 novembre prochain.
Le fabricant Minisforum, bien connu pour ses (coûteux) mini pc et barebones, vient de se fendre d’un communiqué de presse. Dans celui-ci, il annonce que ses machines vont voir leur prix de vente augmenter à partir du 4 novembre prochain.
Le constructeur explique que cette hausse de prix est due à l’augmentation du coût des matières premières. Plus précisément, c’est à cause du prix de la mémoire (DDR5) qui ne cesse d’augmenter depuis plusieurs semaines.
A noter que les barebones ne sont pas affectés par cette future hausse. En effet, les machines sont vendues nues, elles n’embarquent donc pas de RAM DDR5. Idem pour les mini pc équipés en DDR4 qui ne sont pas concernés non plus.
Voilà le communiqué publié par Minisforum :
Chers clients,
En raison de la hausse des coûts mondiaux des matières premières, qui a entraîné une augmentation significative de nos coûts globaux, MINISFORUM procédera à un léger ajustement des prix sur l’ensemble de notre gamme de produits le 4 novembre 2025 (PST). Veuillez noter que les modèles barebone (système nu) et les produits sans mémoire DDR5 et/ou SSD ne seront pas affectés par cet ajustement pour le moment.
Cet ajustement nous aidera à maintenir les mêmes normes élevées de qualité, d’innovation et de service auxquelles vous êtes habitués avec MINISFORUM.
Nous vous remercions sincèrement pour votre compréhension et votre soutien continu. Notre engagement reste ferme : fournir des stations de travail AI Mini, des PC Mini AI, des PC Mini Gaming et des NAS AI performants offrant une valeur exceptionnelle à nos clients dans le monde entier.
Merci de faire partie de la communauté MINISFORUM.
Cordialement, MINISFORUM