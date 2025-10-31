Le tarif des mini pc Minisforum va augmenter prochainement

Le fabricant Minisforum annonce que ses machines vont voir leur prix de vente augmenter à partir du 4 novembre prochain.

PC de bureau et PC portables
par Sebastien
0

Le fabricant Minisforum, bien connu pour ses (coûteux) mini pc et barebones, vient de se fendre d’un communiqué de presse. Dans celui-ci, il annonce que ses machines vont voir leur prix de vente augmenter à partir du 4 novembre prochain.

Le constructeur explique que cette hausse de prix est due à l’augmentation du coût des matières premières. Plus précisément, c’est à cause du prix de la mémoire (DDR5) qui ne cesse d’augmenter depuis plusieurs semaines.

A noter que les barebones ne sont pas affectés par cette future hausse. En effet, les machines sont vendues nues, elles n’embarquent donc pas de RAM DDR5. Idem pour les mini pc équipés en DDR4 qui ne sont pas concernés non plus.

Le tarif des mini pc Minisforum va augmenter prochainement

Voilà le communiqué publié par Minisforum :

Chers clients,
En raison de la hausse des coûts mondiaux des matières premières, qui a entraîné une augmentation significative de nos coûts globaux, MINISFORUM procédera à un léger ajustement des prix sur l’ensemble de notre gamme de produits le 4 novembre 2025 (PST). Veuillez noter que les modèles barebone (système nu) et les produits sans mémoire DDR5 et/ou SSD ne seront pas affectés par cet ajustement pour le moment.
Cet ajustement nous aidera à maintenir les mêmes normes élevées de qualité, d’innovation et de service auxquelles vous êtes habitués avec MINISFORUM.
Nous vous remercions sincèrement pour votre compréhension et votre soutien continu. Notre engagement reste ferme : fournir des stations de travail AI Mini, des PC Mini AI, des PC Mini Gaming et des NAS AI performants offrant une valeur exceptionnelle à nos clients dans le monde entier.
Merci de faire partie de la communauté MINISFORUM.
Cordialement, MINISFORUM

Sebastien 20314 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Gom Media Player 2.3.113.5383

Sebastien

Google Chrome 142.0.7444.60

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Firefox 144.0.2 pour Mac

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Une flopée de codes promos à valoir chez Rakuten…

Sebastien

Promos d’Halloween : Microsoft Office 2021 à 31€ et Windows 11 à…

Vente flash : le NAS Synology DS225+ est bradé à 319€ chez Grosbill !

Vente flash : l’iPhone 16e est toujours dispo à 499,99€ (maj :…

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Gom Media Player 2.3.113.5383

Sebastien

Google Chrome 142.0.7444.60

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Firefox 144.0.2 pour Mac

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Une flopée de codes promos à valoir chez Rakuten…

Sebastien

Promos d’Halloween : Microsoft Office 2021 à 31€ et Windows 11 à…

Vente flash : le NAS Synology DS225+ est bradé à 319€ chez Grosbill !

Vente flash : l’iPhone 16e est toujours dispo à 499,99€ (maj :…