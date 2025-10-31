Pour Halloween, Epic Games offre deux jeux d’horreur pendant une semaine

Sur l’Epic Games Store, deux jeux d’horreur sont offerts cette semaine : Bendy and the Ink Machine et FIve Nights at Freddy’s: Into the Pit. Vous pouvez les télécharger respectivement ici et là.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien
0

Sur l’Epic Games Store, deux jeux d’horreur sont offerts cette semaine à l’occasion d’Halloween. Il s’agit de Bendy and the Ink Machine et de Five Nights at Freddy’s: Into the Pit. Vous pouvez les télécharger respectivement ici et .

Bendy and the Ink Machine

Bendy and the Ink Machine est un jeu d’horreur à la première personne qui commence dans le passé et se termine dans un sombre avenir. Incarnez Henry et affrontez les démons de son passé en explorant l’atelier d’animation abandonné de Joey Drew Studios. Bourré de rebondissements, Bendy and the Ink Machine ne manquera pas de vous offrir des frissons tout en détruisant votre enfance. Vous ne regarderez plus jamais les dessins animés de la même manière.

Five Nights at Freddy’s: Into the Pit.

Plonge dans la fosse et découvre un nouveau chapitre de l’univers FNaF, tiré du volume 1 de la série Fazbear Frights. Oswald souhaite que sa ville et sa vie ne soient pas aussi ennuyeuses. Tout change lorsqu’il explore la fosse à balles d’une pizzeria délabrée et se retrouve dans le passé. Cependant, le désir le plus profond d’Oswald aura un coût inattendu…

Sebastien 20314 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Gom Media Player 2.3.113.5383

Sebastien

Google Chrome 142.0.7444.60

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Firefox 144.0.2 pour Mac

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Une flopée de codes promos à valoir chez Rakuten…

Sebastien

Promos d’Halloween : Microsoft Office 2021 à 31€ et Windows 11 à…

Vente flash : le NAS Synology DS225+ est bradé à 319€ chez Grosbill !

Vente flash : l’iPhone 16e est toujours dispo à 499,99€ (maj :…

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Gom Media Player 2.3.113.5383

Sebastien

Google Chrome 142.0.7444.60

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Firefox 144.0.2 pour Mac

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Une flopée de codes promos à valoir chez Rakuten…

Sebastien

Promos d’Halloween : Microsoft Office 2021 à 31€ et Windows 11 à…

Vente flash : le NAS Synology DS225+ est bradé à 319€ chez Grosbill !

Vente flash : l’iPhone 16e est toujours dispo à 499,99€ (maj :…