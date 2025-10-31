Sur l’Epic Games Store, deux jeux d’horreur sont offerts cette semaine : Bendy and the Ink Machine et FIve Nights at Freddy’s: Into the Pit. Vous pouvez les télécharger respectivement ici et là.

Bendy and the Ink Machine

Bendy and the Ink Machine est un jeu d’horreur à la première personne qui commence dans le passé et se termine dans un sombre avenir. Incarnez Henry et affrontez les démons de son passé en explorant l’atelier d’animation abandonné de Joey Drew Studios. Bourré de rebondissements, Bendy and the Ink Machine ne manquera pas de vous offrir des frissons tout en détruisant votre enfance. Vous ne regarderez plus jamais les dessins animés de la même manière.

Five Nights at Freddy’s: Into the Pit.

Plonge dans la fosse et découvre un nouveau chapitre de l’univers FNaF, tiré du volume 1 de la série Fazbear Frights. Oswald souhaite que sa ville et sa vie ne soient pas aussi ennuyeuses. Tout change lorsqu’il explore la fosse à balles d’une pizzeria délabrée et se retrouve dans le passé. Cependant, le désir le plus profond d’Oswald aura un coût inattendu…