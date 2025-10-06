ASUS lance un nouveau mini pc : le ExpertCenter PN54-S1

Le ASUS ExpertCenter PN54-S1 offre un design ultra-compact, un processeurs AMD Ryzen récent, jusqu’à 64 Go de RAM, et une connectivité avancée.

PC de bureau et PC portables
par Sebastien
0

ASUS propose un nouveau mini pc qui porte le nom de ExpertCenter PN54-S1. La machine est très compacte. Elle mesure seulement 130 x 130 x 34 mm et pèse 530 grammes.

A l’intérieur de celle-ci, on trouve un processeur de la série AMD Ryzen 2000 (avec puce graphique AMD Radeon 700M intégrée), jusqu’à 64 Go de RAM DDR5 et 2 emplacements pour accueillir des SSD M.2. NVMe PCIe 4.0.

Sa connectique se compose en façade d’une prise jack, de deux ports USB A à la norme USB 3.2 Gen2 à 10 Gbps et un port USB Type C à la norme 3.2 Gen2. A l’arrière de la machine, on dénombre : deux DisplayPort, 1 port USB 2.0, 1 prise HDMI, un port USB 4 (40 Gbps), deux ports réseau RJ45 en 2,5 Gbps et enfin un port USB A à la norme USB 3.2 Gen2 à 10 Gbps.

ASUS lance un nouveau mini pc : le ExpertCenter PN54-S1

Le fabricant le décline en plusieurs versions :

  • Processeur : AMD Ryzen 7 260, Ryzen 5 220 ou Ryzen 3 210
  • Puce graphique intégrée :  AMD Radeon 780M ou  740M
  • Mémoire : 2 emplacements SO-DIMM DDR5-5600 MHz (maxi 2×32 Go)
  • Stockage : 2 emplacements M.2. NVMe PCie 4.0
  • Réseau sans fil : jusau’au WiFi 7 et Bluetooth 5.4  
  • Réseau filaire : jusqu’à 2,5 Ggps (via puce Reatek RTL8152GB)
  • Mensurations : 130 x 130 x 34 mm ppur 530 grammes

Le mini pc ExpertCenter PN54-S1 est plutôt destiné à un usage bureautique et multimédia. Son prix de vente n’est pas connu pour le moment.

Source ASUS
Sebastien 20261 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Opera One 122.0.5643.92

Sebastien

Google Chrome 141.0.7390.55

Firefox 143.0.4 pour Mac

Firefox 143.0.4 pour Windows (32-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Le Prime Day devient les Jours Flash Prime et ça…

Sebastien

Bon Plan : obtenez 15€ de réduction chez CDiscount

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables (maj…

Pour les French Days : Windows 11 est bradé à 13€ sur Godeal24 !

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Opera One 122.0.5643.92

Sebastien

Google Chrome 141.0.7390.55

Firefox 143.0.4 pour Mac

Firefox 143.0.4 pour Windows (32-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Le Prime Day devient les Jours Flash Prime et ça…

Sebastien

Bon Plan : obtenez 15€ de réduction chez CDiscount

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables (maj…

Pour les French Days : Windows 11 est bradé à 13€ sur Godeal24 !