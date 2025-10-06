ASUS lance un nouveau mini pc : le ExpertCenter PN54-S1

Le ASUS ExpertCenter PN54-S1 offre un design ultra-compact, un processeurs AMD Ryzen récent, jusqu’à 64 Go de RAM, et une connectivité avancée.

ASUS propose un nouveau mini pc qui porte le nom de ExpertCenter PN54-S1. La machine est très compacte. Elle mesure seulement 130 x 130 x 34 mm et pèse 530 grammes.

A l’intérieur de celle-ci, on trouve un processeur de la série AMD Ryzen 2000 (avec puce graphique AMD Radeon 700M intégrée), jusqu’à 64 Go de RAM DDR5 et 2 emplacements pour accueillir des SSD M.2. NVMe PCIe 4.0.

Sa connectique se compose en façade d’une prise jack, de deux ports USB A à la norme USB 3.2 Gen2 à 10 Gbps et un port USB Type C à la norme 3.2 Gen2. A l’arrière de la machine, on dénombre : deux DisplayPort, 1 port USB 2.0, 1 prise HDMI, un port USB 4 (40 Gbps), deux ports réseau RJ45 en 2,5 Gbps et enfin un port USB A à la norme USB 3.2 Gen2 à 10 Gbps.

Le fabricant le décline en plusieurs versions :

Processeur : AMD Ryzen 7 260, Ryzen 5 220 ou Ryzen 3 210

AMD Ryzen 7 260, Ryzen 5 220 ou Ryzen 3 210 Puce graphique intégrée : AMD Radeon 780M ou 740M

AMD Radeon 780M ou 740M Mémoire : 2 emplacements SO-DIMM DDR5-5600 MHz (maxi 2×32 Go)

2 emplacements SO-DIMM DDR5-5600 MHz (maxi 2×32 Go) Stockage : 2 emplacements M.2. NVMe PCie 4.0

2 emplacements M.2. NVMe PCie 4.0 Réseau sans fil : jusau’au WiFi 7 et Bluetooth 5.4

jusau’au WiFi 7 et Bluetooth 5.4 Réseau filaire : jusqu’à 2,5 Ggps (via puce Reatek RTL8152GB)

jusqu’à 2,5 Ggps (via puce Reatek RTL8152GB) Mensurations : 130 x 130 x 34 mm ppur 530 grammes

Le mini pc ExpertCenter PN54-S1 est plutôt destiné à un usage bureautique et multimédia. Son prix de vente n’est pas connu pour le moment.