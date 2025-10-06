Prime Day devient les Jours Flash Prime, ça commence demain

Le Prime Day devient les Jours Flash Prime et ça commence dès demain !

Amazon propose depuis longtemps des journées de promotion baptisées « Prime Day », mais aujourd’hui le marchand a décidé de changer le nom de son opération commerciale.

par Sebastien
Amazon propose depuis longtemps des journées de promotion baptisées « Prime Day », mais aujourd’hui le marchand a décidé de changer le nom de son opération commerciale. Fini le Prime Day, désormais il faut parler de « Jours Flash Prime ».

Pour le cybermarchand, même si le nom est nouveau, le principe reste le même, à savoir : proposer un maximum de promotions et de produits remisés. Amazon annonce d’ailleurs sur la page spéciale des Jours Flash Prime que les festivités dureront deux jours, du 7 au 8 octobre 2025 et qu’elles permettront d’accéder à de nombreuses Ventes Flash.

Pour ceux d’entre vous qui ne savent pas ce que sont les Prime Day Jours Flash Prime, Amazon a déjà tout prévu, y compris une mini FAQ (Foire aux Questions) pour vous aider à y voir plus clair :

  1. Qu’est-ce que les Jours Flash Prime ? Les Jours Flash Prime sont un évènement Amazon exclusivement réservé aux membres Prime, proposant des Ventes Flash personnalisées et des Offres sur les plus grandes marques.
  2. Comment puis-je me préparer à dénicher les meilleures Ventes Flash pendant Les Jours Flash Prime ? Rejoignez Amazon Prime pour participer aux Jours Flash Prime. Les membres Prime peuvent également se préparer et profiter au maximum des Jours Flash Prime de plusieurs façons : en consultant nos Offres actuelles réservées aux membres Prime pour bénéficier de réductions exclusives sur des milliers d’articles, en créant une Liste d’envies, et en configurant des notifications d’offres personnalisées via l’application Amazon.
  3. Qu’est-ce qui est inclus avec Amazon Prime ? Les membres Prime peuvent accéder à toutes les Offres des Jours Flash Prime, ainsi qu’à des avantages exclusifs tels que Prime Video, la livraison gratuite, Amazon Music, et bien plus encore.

Prime Day 2023

Des promotions réservées exclusivement aux membres Amazon Prime !

Attention ! Pour profiter des promotions et des ventes flash disponibles durant les Jours Flash Prime, il faut impérativemnet être membre du programme Amazon Prime. C’est un service payant qui est facturé 69,90€ par an (ou 6,99€ par mois) vous pouvez y souscrire via ce lien.

A noter qu’une offre d’essai de 30 jours est aussi disponible gratuitement via ce lien pour celles et ceux qui veulent bénéficier d’un essai gratuit. Libre à vous ensuite de poursuivre l’abonnement paaynt ou de résilier sans frais.

Prime Day devient les Jours Flash Prime, ça commence demain

Décuvrir toutes les offres des Jours Flash Prime 

Vous pouvez consuter sur cette page toutes les Ventes Flash des Jours Flash Prime référencé sur Amazon.fr :

Prime Day devient les Jours Flash Prime, ça commence demain

 

D’autres offres à découvrir…

Voilà déjà quelques offres proposées dès maintenant par Amazon :

Fidèle à son habitude, Bhmag sera sur le pont dès demain pour vous dégoter les meilleurs offres informatique et high tech disponibles tout au long des Jours Flash Prime.. Les meilleurs promotions seront publiéss dans les bons plans dès demain.

