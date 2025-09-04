Voilà un SSD portable avec localisation intégrée

Le fabricant Team Group a déjà toute une pléiade d’appareils de stockage à son actif. Mais aujourd’hui, le constructeur a décidé d’innover un peu en proposant le tout premier SSD portable au monde intégrant un système de localisation.

Le fabricant Team Group a déjà toute une pléiade d’appareils de stockage à son actif. Mais aujourd’hui, le constructeur a décidé d’innover un peu en proposant le tout premier SSD portable au monde intégrant un système de localisation.

Ainsi, les utilisateurs n’auront plus besoin de chercher un peu partout leur SSD quand ils ont besoin de l’utiliser. Fini de demander aux collègues où traine ce fichu SSD portable pour faire un backup de ses données, fini aussi de farfouiller au fin fond des tiroirs de votre bureau pour remettre la main dessus. Désormais, l’engin peut être localisé en un instant grâce à votre smartphone. Il est d’ailleurs compatible avec les fonctions « Apple Find Me« . Il peut donc être localisé rapidement via un iPhone ou tout autres iDevice.

Le SSD intégre aussi un haut parleur afin d’émettre des alertes sonores (60 dB max) quand il est oublié ou égaré. Sur le principe il fonctionne donc de la même façon que si vous aviez accroché un AirtTag à votre SSD portable, l’encombrement en moins.

Le nouveau joujou de Team Group porte le nom extravagant de T-Create Expert P34F Find My External SSD. C’est pourtant un SSD portable très compact, plus petit qu’une carte de crédit. Il mesure 81,3 mm de long sur 43 mm de large et seulement 16,5 mm d’épaisseur poir un poids de 30 grammes.

Malgré ses dimensions réduites, le P34F offre tout de même 512 Go de stockage, 1 To ou même 2 To en fonction de la capacité choisie. A noter que le SSD exploite une connectique USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) ce qui lui permet d’offrir des taux de transferts de 1.000 Mo/s en lecture et de 900 Mo/s en écriture.