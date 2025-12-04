Team Group présente le PD40 Mini, un SSD portable USB4 à 4.000 Mo/s

Le PD40 Mini du fabricant Team Group  est un SSD portable compact qui offre la particularité d’être équipé d’un port USB répondant à la norme USB4 à 40 Gbps.

Disques SSD
par Sebastien
0

Le PD40 Mini du fabricant Team Group  est un SSD portable compact qui offre la particularité d’être équipé d’un port USB répondant à la norme USB4 à 40 Gbps. Performant, il peut atteindre des débits de 4.000 Mo/s en lecture et de 3.500 Mo/s en écriture grâce à son interface USB4.

Le PD40 Mini mesure 75 mm de long sur 34 mm de large et 15,2 mm d’épaisseur. Et il pèse seulement 22 grammes. Vu ses dimensions réduites, on pourra le transporter facilement avec soi en déplacement ou en voyage.

Team Group présente le PD40 Mini, un SSD portable USB4

D’autant plus que le SSD est doté d’une coque renforcée en caoutchouc. A noter que sa certification IP-54 signifie qu’il peut réssiter à la poussière et aux projections l’eau.

Le SSD est proposé en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To. Son prix de vente n’est pas connu pour le moment.

Sebastien 20380 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Gom Media Player 2.3.114.5384

Sebastien

Google Chrome 143.0.7499.41

Opera One 124.0.5705.65

MemTest86+ 8.00

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Profitez d’offres exceptionnelles MS Office 2021…

Sebastien

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits

Le récap des meilleures offres du Black Friday 2025 (dernier jour pour…

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Gom Media Player 2.3.114.5384

Sebastien

Google Chrome 143.0.7499.41

Opera One 124.0.5705.65

MemTest86+ 8.00

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Profitez d’offres exceptionnelles MS Office 2021…

Sebastien

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits

Le récap des meilleures offres du Black Friday 2025 (dernier jour pour…