Team Group présente le PD40 Mini, un SSD portable USB4

Le PD40 Mini du fabricant Team Group est un SSD portable compact qui offre la particularité d’être équipé d’un port USB répondant à la norme USB4 à 40 Gbps. Performant, il peut atteindre des débits de 4.000 Mo/s en lecture et de 3.500 Mo/s en écriture grâce à son interface USB4.

Le PD40 Mini mesure 75 mm de long sur 34 mm de large et 15,2 mm d’épaisseur. Et il pèse seulement 22 grammes. Vu ses dimensions réduites, on pourra le transporter facilement avec soi en déplacement ou en voyage.

D’autant plus que le SSD est doté d’une coque renforcée en caoutchouc. A noter que sa certification IP-54 signifie qu’il peut réssiter à la poussière et aux projections l’eau.

Le SSD est proposé en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To. Son prix de vente n’est pas connu pour le moment.