Bon Plan : obtenez 7€ ou 20€ de remise sur Rakuten ce mercredi (et d’autres réductions)

Ce mercredi 15 octobre 2025, le site Rakuten propose plusieurs codes promos afin de vous aider à profiter de bonnes affaires.

Bons Plans
par Sebastien
0

Ce mercredi 15 octobre 2025, le site Rakuten propose plusieurs codes promos afin de vous aider à profiter de bonnes affaires. Le premier code promo, RAKUTEN7, donne droit à 7€ de remise dès 59€ d’achats sur Rakuten tandis que le code promo, RAKUTEN20, permet d’obtenir 20€ de remise pour toute commande d’au moins 159€ d’achatsbons pl.

Attention : les deux codes sont valables uniquement ce mercredi 15 octobre 2025 jusqu’à minuit.

A noter que Rakuten propose également d’autres codes promos à valoir cette fois sur une sélection de produits. Les codes CLUBR10, CLUBR20 et CLUBR20 permettent respectivement de profiter de 10, 20 ou 30€ de rabais. Ils permettent par exemple d’acquérir des smartphones à prix réduits (y compris les iPhone) ou encore du matériel ou de l’électroménager à prix discount. Je vous invite à consulter cette page pour découvrir l’ensemble des produits éligibles à cette promo.

Le code CLUBR20 permet par exemple de dégoter l’iPhone 16e de 126Go à seulement 499,99€ comme on l’a vu récemment dans ce bon plan. Il peut être utilisé sur d’autres modèles d’iPhone ou d’autres appareils…

Bon Plan : 7€ ou 20€ de remise sur Rakuten ce mercredi

