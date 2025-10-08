Durant le Prime Day, le matériel NETGEAR est à prix cassés (routeurs, switchs, mesh)

A l’occasion du Prime Day, NETGEAR propose de nombreuses promotions sur les routeurs 5G, ls routeurs, les switchs ainsi que les systèmes Mesh.

A l’occasion du Prime Day, le fabricant NETGEAR propose de nombreuses promotions sur ses équipements. La firme propose par exemple des routeurs 5G, des routeurs (WIFI 6 ou 7), des switchs ainsi que des systèmes Mesh à prix cassés.

Routeurs 5G

Prime Day : NETGEAR à prix cassés (routeurs, switchs, mesh)

Routeurs WIFI7

  • Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS100) à 101,39€ (au lieu de 149,99€)
  • Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS200) à 189,99€ (au lieu de 209,99€)
  • Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS300) à 249,99€ (au lieu de 264,99€)
  • Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS500) à 379,99€ (au lieu de 452€)
  • Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS600) à 427,49€ (au lieu de 474,99€)
  • Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS700S) à 599,99€ (au lieu de 649,99€)

Prime Day : NETGEAR à prix cassés (routeurs, switchs, mesh)

Routeurs WIFI6

  • Routeur WIFI6 NETGEAR (RAX10) à 89,99€ (au lieu de 99,99€)
  • Routeur WIFI6E NETGEAR Nighthawk (RAXE500) à 349,99€ (au lieu de 397€)
  • Routeur WIFI6E NETGEAR Nighthawk (RAXE300) à 209,99€ (au lieu de 304€)

Prime Day : NETGEAR à prix cassés (routeurs, switchs, mesh)

Switchs réseau

  • Switch NETGEAR GS305E 5 ports non manageable (métal) à 15,24€
  • Switch NETGEAR GS308 8 ports non manageable (métal) à 19,24€
  • Switch NETGEAR GS108 8 ports non manageable (métal) à 29,90€
  • Switch NETGEAR GS305E 5 ports manageable (métal) à 20,89€
  • Switch NETGEAR GS308EV4 8 ports manageable (métal) à 27,54€
  • Switch NETGEAR GS316 16 ports non manageable (métal) à 66,49€
  • Switch NETGEAR GS324 24 ports non manageable (métal) à 79,99€
  • Switch NETGEAR GS305PV3 avec 4 ports PoE à 49,99€

Prime Day : NETGEAR à prix cassés (routeurs, switchs, mesh)

Systèmes Mesh

Orbi Série 970 : systèmes puissant et avancé libère jusqu’à 27 Gbit/s pour des performances et une couverture dans toute la maison

  • Orbi 970 satellite seul (RBE970-100EUS) à 664,99€
  • Orbi 972 Router + 1 Satellite (RBE972S-100EUS) à 1.199,99€
  • Orbi 973 Router + 2 Satellites (RBE973S-100EUS) à 1.899,99€

Orbi Série 870 : offre des performances pour les familles qui ont besoin d’une connexion WiFi haut débit homogène dans chaque pièce en même temps

  • Orbi 870 satellite seul (RBE870-100EUS) à 474,99€
  • Orbi 872 Router + 1 Satellite (RBE872S-100EUS) à 712,49€
  • Orbi 873 Router + 2 Satellites (RBE873S-100EUS) à 1.099,99€

Orbi Série 770 : une couverture parfaite de toute la maison et une connectivité sécurisée pour travailler, streamer, jouer en ligne, etc..

  • Orbi 770 satellite seul (RBE770-100EUS) à 279,99€
  • Orbi 772 Router + 1 Satellite (RBE772S-100EUS) à 474,99€
  • Orbi 773 Router + 2 Satellites (RBE773S-100EUS) à 664,99€

Orbi Série 370 : offre une couverture fiable de toute la maison, avec de puissants outils de sécurité et de confidentialité

  • Orbi 370 Router + 1 Satellite (RBE372-100EUS) à 209,99€
  • Orbi 370 Router + 2 Satellites (RBE373-100EUS) à 299,99€

Prime Day : NETGEAR à prix cassés (routeurs, switchs, mesh)

