Besoin d’un SSD de 2,5 pouces ? le Crucial BX500 est en promotion

Depuis près de deux ans, les SSD au format 2,5 pouces sont de moins en moins répandus. Heureusement, il reste un SSD de 2,5 pouces chez Crucial : le BX500 !

Depuis près de deux ans, les SSD au format 2,5 pouces sont de moins en moins répandus. Il faut dire que les SSD au format M.2. NVMe offrent l’avantage d’être plus compacts mais aussi beaucoup plus performants, d’où l’intérêt pour les utilisateurs et les fabricants de privilégier ce format.

Toutefois pour ceux qui cherchent spécifiquement un SSD au format 2,5 pouces de grande marque, cela devient de plus en plus difficle de trouver chaussure à son pieds. En effet, depuis que Crucial a décidé de mettre un terme à sa gamme MX500 en fin d’année 2024 les choses sont devenues compliquées. Car mis à par Samsung et PNY rares sont les fabricants connus à encore disposer de modèles 2,5″ à leur catalogue.

Besoin d'un SSD de 2,5" le Crucial BX500 est en promotion

Heureusement, il reste un SSD de 2,5 pouces chez Crucial : le BX500 ! Ce modèle d’entrée de gamme est équipé d’un contrôleur Silicon Motion SM2258XT et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 96 couches d’origine Micron (la maison mère de Crucial).

En terme de performances, le Crucial BX500 offrent des débitsplus que corrects pour un SSD 2,5 pouces SATA III puisqu’ils peuvent atteindre jusqu’à 540 Mo/s en lecture et jusqu’à 500 Mo/s en écriture.

  CDiscount Amazon.fr Amazon.de
BX500 1 To 58,80€ 65,99€  64,99€
BX500 2 To 99,99€
avec le code 10DES79		 129,99€ 126,99€
BX500 4 To 224,99€
avec le code 15DES129		 199,99€ 209,99€
