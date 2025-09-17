Après avoir lancé le NAS 2 baies F2-425 le mois dernier, le fabricant TerraMaster dévoile aujourd’hui son équivalent 4 baies : le F4-425.

TerraMaster dégaine le F4-425 : un NAS avec 4 baies de stockage

Après avoir lancé le NAS 2 baies F2-425 le mois dernier, le fabricant TerraMaster dévoile aujourd’hui son équivalent 4 baies : le F4-425. L’appareil offre 4 baies de stockage dans lesquels peuvent prendre place aussi bien des disques durs de 3,5 pouces que des SSD de 2,5 pouces.

Sans grande surprise, à l’intérieur du F4-425 on trouve le même matériel que dans le F2-425. A savoir : un processeur quad core Intel N5095 cadencé à 2 GHz (avec boost à 2,9 GHz) et 4 Go de RAM DDR4 non ECC . Cette quantité de mémoire peut être étendue jusqu’à 16 Go en cas de besoin. Et il n’y a toujours pas d’emplacement M.2. NVMe….

En terme de dimension, le NAS mesure 222 x 179 x 154 mm et pèse 2,11 kilos.

La connectique de l’appareil se compose d’un port réseau RJ45 à 2,5 Gbps, deux ports USB 3.2 Gen2 (10 Gbps), un port USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) et un port HDMI.

Les disques durs s’installent dans le NAS sans outil grâce à l’utilisation de racks. Le F4-425 peut offrir jusqu’à 120 To de stockage en tirant partie de 4 disques durs de 30 To comme le Seagate IronWolf Pro qu’on a testé récemment sur Bhmag. A noter également que le NAS fonctionne sous TOS 6, la dernière version du système d’exploitation de TerraMaster.

Le F4-425 est déjà disponible au prix de 339,99€ sur Amazon.fr.