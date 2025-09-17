TerraMaster dégaine le F4-425 : un NAS avec 4 baies de stockage

Après avoir lancé le NAS 2 baies F2-425 le mois dernier, le fabricant TerraMaster dévoile aujourd’hui son équivalent 4 baies : le F4-425.

Après avoir lancé le NAS 2 baies F2-425 le mois dernier, le fabricant TerraMaster dévoile aujourd’hui son équivalent 4 baies : le F4-425. L’appareil offre 4 baies de stockage dans lesquels peuvent prendre place aussi bien des disques durs de 3,5 pouces que des SSD de 2,5 pouces.

Sans grande surprise, à l’intérieur du F4-425 on trouve le même matériel que dans le F2-425. A savoir : un processeur quad core Intel N5095 cadencé à 2 GHz (avec boost à 2,9 GHz) et 4 Go de RAM DDR4 non ECC . Cette quantité de mémoire peut être étendue jusqu’à 16 Go en cas de besoin. Et il n’y a toujours pas d’emplacement M.2. NVMe….

En terme de dimension, le NAS mesure 222 x 179 x 154 mm et pèse 2,11 kilos.

La connectique de l’appareil se compose d’un port réseau RJ45 à 2,5 Gbps, deux ports USB 3.2 Gen2 (10 Gbps), un port USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) et un port HDMI.

Les disques durs s’installent dans le NAS sans outil grâce à l’utilisation de racks. Le F4-425 peut offrir jusqu’à 120 To de stockage en tirant partie de 4 disques durs de 30 To comme le Seagate IronWolf Pro qu’on a testé récemment sur Bhmag. A noter également que le NAS fonctionne sous TOS 6, la dernière version du système d’exploitation de TerraMaster.

Le F4-425 est déjà disponible au prix de 339,99€ sur Amazon.fr.

Sebastien 20223 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

