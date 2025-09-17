Mozilla fait le plein de nouveautés pour Firefox 143.0

Fidèle à son habitude, la fondation Mozilla nous gratifie aujourd’hui d’une nouvelle version de Firefox. Le célèbre navigateur web est à présent disponible en version 143.0.

Fidèle à son habitude, la fondation Mozilla nous gratifie aujourd’hui d’une nouvelle version de Firefox. Le célèbre navigateur web est à présent disponible en version 143.0. Comme on peut le voir ci-dessous, le nouvel opus met principalement l’accent sur les nouveautés.

Voilà d’ailleurs la liste des nouveautés apportées par Firefox 143.0 :

  • Sous Windows, Firefox prend désormais en charge l’exécution de sites web sous forme d’applications web épinglées directement dans la barre des tâches. Ces sites peuvent être épinglés et exécutés sous forme de fenêtres simplifiées directement depuis la barre des tâches, sans perdre l’accès à vos modules complémentaires installés. Cette fonctionnalité n’est actuellement pas disponible pour les installations Firefox depuis le Microsoft Store.

  • Les onglets peuvent désormais être épinglés en les faisant glisser au début de la barre d’onglets, ce qui facilite l’accès aux sites importants.

  • Copilot de Microsoft peut désormais être utilisé comme chatbot dans la barre latérale pour un accès rapide sans quitter la vue principale.

  • Lorsqu’un site demande l’accès à la caméra, il peut désormais être prévisualisé dans la boîte de dialogue d’autorisation. Ceci est particulièrement utile pour passer d’une caméra à l’autre.

  • La barre d’adresse de Firefox affiche désormais les dates et événements importants. Cette fonctionnalité prend en charge l’affichage des événements (par exemple, la « Fête des Mères ») aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Italie.

  • Firefox a étendu sa protection par empreinte digitale en signalant des valeurs constantes pour plusieurs attributs supplémentaires des ordinateurs des utilisateurs.

  • Lors du téléchargement d’un fichier en mode navigation privée, Firefox vous demande désormais s’il doit être conservé ou supprimé après la fin de la session. Vous pouvez modifier ce comportement dans les Paramètres.

  • Firefox prend désormais en charge l’automatisation de l’interface utilisateur Windows, ce qui améliore la prise en charge des outils d’accessibilité tels que Windows Voice Access, l’indicateur de curseur de texte et le Narrateur.

A noter que Firefox 143.0 inclut également plusieurs correctifs de sécurité.

Où télécharger Firefox 143.0 ?

La version 143.0 de Mozilla Firefox est disponible en téléchargement soit depuis le site officiel de Mozilla, soit depuis notre section Téléchargement :

Si vous utilisez déjà Firefox, vous pouvez mettre à jour le programme directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».

Sebastien 20222 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

