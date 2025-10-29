Mozilla Firefox passe directement à la version 144.0.2
La navigateur Mozilla Firefox a déjà droit à une nouvelle mise à jour. Le programme passe directement de la version 144.0 à la version 144.0.2. Au menu de cette nouvelle release : de nombreux correctifs de bugs. Le détail est listé ci-dessous.
Les correctifs de Firefox 144.0.2
- Correction d’un problème où la liste des langues disponibles dans about:settings contenait plus de langues que celles téléchargées ou actuellement prises en charge. (bug 1994642)
- Correction d’un problème d’ouverture incohérente du menu déroulant Recherche unifiée à l’aide du clavier. Le menu déroulant s’affiche désormais correctement, permettant aux utilisateurs de sélectionner un moteur de recherche au clavier. (bug 1979826)
- Correction d’un problème d’affichage des collections de photos organisées sur la page « Pour vous » de Photos de Microsoft OneDrive, qui ne se chargeaient pas et affichaient un écran gris. Les collections s’affichent désormais correctement. (bug 1986533)
- Correction d’un plantage au démarrage affectant les utilisateurs Windows ayant Avast ou un autre logiciel de sécurité installé. (bug 1992678)
- Correction d’un problème sous macOS où le raccourci et l’entrée de menu du sélecteur d’émojis cessaient de fonctionner après un changement d’application. (bug 1980815)
- Correction d’un problème sous macOS où le glisser-déposer d’images depuis Firefox vers des applications tierces comme Aperçu pouvait échouer ou se comporter de manière inattendue. (bug 1995345)
- Correction des problèmes de performances et de lecture vidéo sur macOS 26 (Tahoe) qui survenaient en cas de forte charge système. (bug 1995638)
- Correction d’un blocage du navigateur sur macOS 26 (Tahoe) pouvant survenir lorsque les dossiers de favoris contenaient des boucles ou des références répétées à eux-mêmes. (bug 1995621)
- Des correctifs de sécurité.
Télécharger Firefox 144.0.2
Vous pouvez télécharger Firefox 144.0.2 depuis le site officiel de Mozilla ou directement depuis notre section Téléchargement via les liens suivants :
- Télécharger Firefox 144.0.2 pour Windows (32-bit)
- Télécharger Firefox 144.0.2 pour Windows (64bit)
- Télécharger Firefox 144.0.2 pour Mac
- Télécharger Firefox 144.0.2 pour Linux
Si vous utilisez déjà Firefox, sachez que vous pouvez mettre à jour le programme directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».