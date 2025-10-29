Mozilla Firefox passe directement à la version 144.0.2

La navigateur Mozilla Firefox a déjà droit à une nouvelle mise à jour. Le programme passe directement de la version 144.0 à la version 144.0.2.

La navigateur Mozilla Firefox a déjà droit à une nouvelle mise à jour. Le programme passe directement de la version 144.0 à la version 144.0.2. Au menu de cette nouvelle release : de nombreux correctifs de bugs. Le détail  est listé ci-dessous.

Les correctifs de Firefox 144.0.2

  • Correction d’un problème où la liste des langues disponibles dans about:settings contenait plus de langues que celles téléchargées ou actuellement prises en charge. (bug 1994642)
  • Correction d’un problème d’ouverture incohérente du menu déroulant Recherche unifiée à l’aide du clavier. Le menu déroulant s’affiche désormais correctement, permettant aux utilisateurs de sélectionner un moteur de recherche au clavier. (bug 1979826)
  • Correction d’un problème d’affichage des collections de photos organisées sur la page « Pour vous » de Photos de Microsoft OneDrive, qui ne se chargeaient pas et affichaient un écran gris. Les collections s’affichent désormais correctement. (bug 1986533)
  • Correction d’un plantage au démarrage affectant les utilisateurs Windows ayant Avast ou un autre logiciel de sécurité installé. (bug 1992678)
  • Correction d’un problème sous macOS où le raccourci et l’entrée de menu du sélecteur d’émojis cessaient de fonctionner après un changement d’application. (bug 1980815)
  • Correction d’un problème sous macOS où le glisser-déposer d’images depuis Firefox vers des applications tierces comme Aperçu pouvait échouer ou se comporter de manière inattendue. (bug 1995345)
  • Correction des problèmes de performances et de lecture vidéo sur macOS 26 (Tahoe) qui survenaient en cas de forte charge système. (bug 1995638)
  • Correction d’un blocage du navigateur sur macOS 26 (Tahoe) pouvant survenir lorsque les dossiers de favoris contenaient des boucles ou des références répétées à eux-mêmes. (bug 1995621)
  • Des correctifs de sécurité.

Mozilla Firefox passe directement à la version 144.0.2

Télécharger Firefox 144.0.2

Vous pouvez télécharger Firefox 144.0.2 depuis le site officiel de Mozilla ou directement depuis notre section Téléchargement via les liens suivants :

Si vous utilisez déjà Firefox, sachez que vous pouvez mettre à jour le programme directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».

Sebastien 20310 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

