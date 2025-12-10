La version 146.0 de Mozilla Firefox est disponible en téléchargement
Mozilla offre une nouvelle mise à jour majeure à Firefox. Le navigateur est désormais disponible en version 146.0 et le moins que l’on puisse dire est que ce nouvel opus apporte de nombreuses nouveautés. Je vous laisse le soin de les découvrir ci-dessous. Des modifications et des correctons de bugs sont également au programme.
Quoi de neuf dans Firefox 146.0 ?
Des nouveautés
-
Les utilisateurs de Windows 10 peuvent désormais protéger automatiquement leurs mots de passe, favoris et autres données en activant la sauvegarde dans Firefox. Vos données de navigation sont enregistrées quotidiennement sur votre appareil et peuvent être chiffrées par un mot de passe. Lors d’une nouvelle installation de Firefox sur n’importe quel système d’exploitation, que ce soit sur un nouvel appareil ou sur votre appareil actuel, vous pouvez restaurer cette sauvegarde et reprendre votre navigation exactement là où vous l’aviez laissée. Cette fonctionnalité est actuellement disponible sur les appareils Windows et sera bientôt disponible sur les autres systèmes d’exploitation.
-
Les utilisateurs de macOS bénéficient désormais d’un processus GPU dédié par défaut. Cela inclut WebGPU, WebGL et WebRender (le service intégré de Firefox). Grâce à cette fonctionnalité, les erreurs fatales dans le code graphique n’entraîneront plus le plantage du navigateur ; le processus GPU redémarrera automatiquement.
-
Firefox Labs est désormais accessible à tous les utilisateurs d’ordinateurs de bureau, qu’ils choisissent ou non de participer à des études ou de soumettre des données de télémétrie. Cela signifie que davantage de fonctionnalités expérimentales sont désormais disponibles pour un plus grand nombre d’utilisateurs.
-
Les utilisateurs peuvent désormais ignorer la page de résultats et voir les résultats directement au fur et à mesure de leur saisie dans la barre de recherche, pour une navigation plus rapide et plus simple.
-
Un flux de travail d’activation de la météo dans un nouvel onglet est disponible pour les utilisateurs de l’UE et de certains autres pays, leur permettant de choisir d’activer la détection de localisation ou de rechercher manuellement un lieu.
-
Firefox prend désormais en charge nativement les affichages à échelle fractionnaire sous Linux (Wayland), ce qui améliore l’affichage.
-
Pour les utilisateurs des versions anglaises de Firefox en France, en Allemagne et en Italie, la barre d’adresse affiche désormais des suggestions en anglais pour les jours fériés et autres dates importantes.
Des correctifs
-
Lorsque le sélecteur d’heure est activé pour les champs `<input type= »time »>` et `<input type= »datetime-local »>`, il prend désormais entièrement en charge le clavier et les technologies d’assistance. Cette mise à jour améliore également le comportement des boutons de défilement de l’heure pour les utilisateurs qui préfèrent des mouvements réduits. L’équipe Accessibilité de Firefox espère qu’en rendant le sélecteur d’heure intégré accessible, elle encouragera l’adoption plus large des champs de saisie de date et d’heure fournis par le navigateur sur le Web, réduisant ainsi le besoin de contrôles personnalisés et améliorant l’accessibilité pour tous les utilisateurs.
- Plusieurs correctifs de sécurité
Des modifications
-
La boîte de dialogue Couleurs des Paramètres utilise désormais des commandes de sélection de couleurs plus claires, affichant chaque échantillon de couleur à côté de son nom. Il est ainsi plus facile de comprendre et d’ajuster les couleurs du texte, de l’arrière-plan et des liens lors de l’utilisation d’une palette de couleurs forcée pour personnaliser les couleurs par défaut du texte, des liens et de l’arrière-plan de la page, notamment avec ou sans loupe d’écran.
-
Firefox ne prend plus en charge Direct2D sous Windows. Si vous avez toujours besoin de Direct2D, veuillez utiliser la version ESR 140.0 ou une version ultérieure.
Où télécharger Firefox 146.0 ?
Firefox 146.0 est dispo en téléchargement sur le site officiel de Mozilla ou depuis notre section Téléchargement :
- Télécharger Firefox 146.0 pour Windows (32-bit)
- Télécharger Firefox 146.0 pour Windows (64bit)
- Télécharger Firefox 146.0 pour Mac
- Télécharger Firefox 146.0 pour Linux
A noter que si vous utilisez déjà Firefox, vous pouvez effectuer la mise à jour directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».