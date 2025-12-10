Mozilla offre une nouvelle mise à jour majeure à Firefox. Le navigateur est désormais disponible en version 146.0 et le moins que l’on puisse dire est que ce nouvel opus apporte de nombreuses nouveautés. Je vous laisse le soin de les découvrir ci-dessous. Des modifications et des correctons de bugs sont également au programme.

Des nouveautés

Les utilisateurs de Windows 10 peuvent désormais protéger automatiquement leurs mots de passe, favoris et autres données en activant la sauvegarde dans Firefox. Vos données de navigation sont enregistrées quotidiennement sur votre appareil et peuvent être chiffrées par un mot de passe. Lors d’une nouvelle installation de Firefox sur n’importe quel système d’exploitation, que ce soit sur un nouvel appareil ou sur votre appareil actuel, vous pouvez restaurer cette sauvegarde et reprendre votre navigation exactement là où vous l’aviez laissée. Cette fonctionnalité est actuellement disponible sur les appareils Windows et sera bientôt disponible sur les autres systèmes d’exploitation.

Les utilisateurs de macOS bénéficient désormais d’un processus GPU dédié par défaut. Cela inclut WebGPU, WebGL et WebRender (le service intégré de Firefox). Grâce à cette fonctionnalité, les erreurs fatales dans le code graphique n’entraîneront plus le plantage du navigateur ; le processus GPU redémarrera automatiquement.

Firefox Labs est désormais accessible à tous les utilisateurs d’ordinateurs de bureau, qu’ils choisissent ou non de participer à des études ou de soumettre des données de télémétrie. Cela signifie que davantage de fonctionnalités expérimentales sont désormais disponibles pour un plus grand nombre d’utilisateurs.

Les utilisateurs peuvent désormais ignorer la page de résultats et voir les résultats directement au fur et à mesure de leur saisie dans la barre de recherche, pour une navigation plus rapide et plus simple.

Un flux de travail d’activation de la météo dans un nouvel onglet est disponible pour les utilisateurs de l’UE et de certains autres pays, leur permettant de choisir d’activer la détection de localisation ou de rechercher manuellement un lieu.

Firefox prend désormais en charge nativement les affichages à échelle fractionnaire sous Linux (Wayland), ce qui améliore l’affichage.