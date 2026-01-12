VLC4 supporte le codec AV2, moins gourmand en bande passante

Lors du CES 2026 qui se tient actuellement à Las Vegas, l’éditeur VideoLAN, le papa de VLC, a fait la démonstration du support du codec AV2 sur une préversion de VLC4.

Lors du CES 2026 qui se tient actuellement à Las Vegas, l’éditeur VideoLAN, le papa de VLC, a fait la démonstration du support du codec AV2 sur une préversion de VLC4. Le codec AV2 sera prochainement disponible. Il est développé par la firme A4omedia et il offre l’avantage d’être libre de droit.

Mais pas que … puisque Jean-Baptiste Kempf, le président de VideoLAN, indique sur X que les vidéos AV2 consomment 30% de bande passante en moins que celles au format AV1. Et surtout elles peuvent être décodées par une machine classique. Inutile apparemment d’avoir un PC surpuissant pour décoder les vidéos AV2 puisque d’après VideoLAN un PC portable basique ou même un mini pc à base de processeur Intel N100 serait suffisant.

Pour rappel, VLC 4 est une version très attendue du célèbre lecteur multimédia. VideoLAN en parle depuis plusieurs années. D’ailleurs, il y a tout juste un an, l’équipe de VideoLAN avait fait la démonstration d’une future fonctionnalité de VLC4 : le sous-titrage automatique des vidéos dans la langue de son choix. Une fonctionnalité rendue possible grâce à l’intelligence artificielle.

Et sur le papier ça s’annonçait plutôt prometteur. Malheureusement, aucune information n’a été donnée concernant la sortie effective de VLC4. A l’heure de rédiger cette news, on ne sait pas si on va devoir encore patienter quelques semaines, quelques mois ou quelques années pour découvrir ce projet.