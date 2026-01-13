VideoLAN dévoile VLC 3.0.23 en attendant VLC 4.0

Afin de faire patienter les utilisateurs qui attendent d’arrache pied l’arrivée de VLC4 depuis plusieurs année, VideoLAN vient de mettre à disposition une nouvelle version de VLC3.

Afin de faire patienter les utilisateurs qui attendent d’arrache pied l’arrivée de VLC4 depuis plusieurs année (voir ici, là ou encore là), VideoLAN vient de mettre à disposition une nouvelle version de VLC3. Le célèbre lecteur multimédia est donc maintenant disponible en version 3.0.23. L’éditeur précise qu’il s’agit de la vingt-quatrième mise à jour de VLC « Vetinari » .

VLC 3.0.23 est une mise à jour mineure. Mais elle apporte tout de même pas mal de changements, d’améliorations et de nouveautés. En effet, les développeurs VLC ont amélioré la lecture de plusieurs formats, y compris le rendu de certains sous-titres. Plusieurs codecs et bibliothèques tierces ont également été mis à jour et un mode sombre est désormais proposé sous Windows et Linux.

A noter que Windows ARM64 est maintenant supporté par cette nouvelle version de VLC. La stabilité des démultiplexeurs a été améliorée, plusieurs faillés de sécurité ont été colmatées. VLC 3.0.23 permet maintenant de renommer, déplacer et supprimer le fichier en cours de lecture sous Windows.

VLC 3.0.23 est disponible en téléchargement sur le site de VideoLan ainsi que sur cette page de notre rubrique Téléchargement.

Quoi de neuf pour VLC 3.0.23 ?