VLC 4.0 : le célèbre lecteur vidéo se refait une beauté et s’enrichit de nouvelles fonctionnalités

Le programme VLC est un logiciel très populaire que l’on ne présente plus. Il permet de lire tranquillement sur son ordinateur (ou son smartphone) de nombreux formats de fichiers audio et vidéo. Actuellement la dernière version est la 3.0.12.

Ca fait un moment que l’on entend parler de VLC 4.0 mais jusqu’à maintenant aucune information officielle n’avait filtré. Dans les commentaires d’une actualité récente publiée le mois dernier sur Bhmag, plus lecteurs s’interrogeaient concernant cette hypothétique future version. Nous avions alors interrogé VideoLan en MP sur Twitter afin d’en savoir plus, mais celui-ci s’était montré très avare en informations (genre : “Avez vous des infos à communiquer ?” -> “Non, pas encore”)

Mais c’était sans compter sur cet article du site Protocol paru le 11 février dans lequel on apprend que VLC 4.0 est bel et bien toujours dans les cartons. On apprend à cette occasion que la nouvelle version de VLC disposera d’une nouvelle interface utilisateur totalement remaniée afin d’arborer un look plus moderne, ce qui ne sera pas vraiment du luxe (il faut l’avouer..) mais ce qui devrait en déboussoler plus d’un…

Au rang des nouveautés, VLC 4.0 appotrera la prise en charge de AirPlay (on en parlait déjà ici). VLC 4.0 devrait également intégrer plus de contenu directement dans l’application (un peu comme le fait déjà Plex depuis plusieurs mois). Les développeurs de VLC poursuivent aussi le développement de codecs vidéo tels que AV1 et AV2. Ils travaillent aussi à l’intégration de VLC dans une page web afin de permettre le visionnage dees vidéos directement dans le navigateur et ce, sans avoir besoin d’installer de logiciel.

Pour le moment, la version finale de VLC 4.0 n’est pas encore à l’ordre du jour. Elle ne devrait arriver que dans quelques mois seulement. Les développeurs proposent toutefois régulièrement des versions de développement à tester (des Nighlty Build, ndlr.) que l’on peut trouver sur cette page. A essayer bien sûr en toutes connaissances de causes et à ses risques et périls…