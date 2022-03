L’application VLC pour iOS passe à la version 3.3.0

En parallèle de la « version ordinateur » de VLC (Windows, Mac, Linux) dont on parlait dans cette actualité et qui est diffusée depuis quelques jours en version 3.0.17-3 sur les FTP de VideoLan, l’éditeur vient de mettre à jour la version mobile de VLC à destination des produits Appple.

La version 3.3.0 de VLC pour plateformes iOS (iPhone, iPad , iPod Touch, AppleTV) est en effet disponible en téléchargement sur l’AppStore depuis hier.

La mise à jour en question apporte pas mal de changements et de nouveautés comme on peut le voir dans le changelog ci-dessous. On notera notamment l’arrivée d’une nouvelle interface de lecture vidéo, le support du téléchargement de contenu depuis les serveurs SMB ou encore l’ajout d’un thème sombre pour les appareils équipés d’un écran OLED.

Voilà le changelog complet :

Quels changements et nouveautés pour VLC 3.3.0 ?